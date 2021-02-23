آغاز به کار فناوری ۵G روی شبکه واقعی از مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز گذشته ۴ اسفندماه، همزمان با میلاد باسعادت امام محمدتقی جوادالائمه (ع) آیین رونمایی از نخستین سایت ۵G با مصارف عمومی در جوار حرم رضوی و با حضور مسؤولان و مدیران محلی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراه اول و مخابرات ایران برگزار شد.
در این مراسم که شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، معاون استاندار و فرماندار خراسان رضوی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق و جمعی از مدیران همراه اول و مخابرات ایران حضور داشتند از دو سایت ۵G همراه اول واقع در «شهرداری منطقه ثامن» مُشرف به حرم رضوی و «کارخانه نوآوری» مشهد رونمایی شد و این مناطق تحت پوشش فناوری اینترنت پرسرعت ۵G همراه اول قرار گرفت.
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نیابت از شخص وزیر در این مراسم حضور داشت، ضمن تقدیر و تشکر از خانواده همراه اول که برای توسعه این فناوری همت گماشتند و انرژی صرف کردند، اذعان کرد: این اقدام همراه اول در راستای ایجاد بستر فناوریهای نوین جهت اتصال کاربران به شبکه ملی اطلاعات و همچنین ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور بوده که هر دو مورد از الزامات اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ کشور است.
وی فناوری نسل پنجم را بستری برای ایجاد خلاقیت و شکلگیری اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: براساس مطالعات و پیشبینیهای جهانی، فراگیری نسل پنجم در سال ۲۰۲۴ اتفاق خواهد افتاد اما این موضوع به معنی آن نیست که باید منتظر شویم و دست روی دست بگذاریم، بلکه باید آمادگی لازم برای جذب تکنولوژی را در کشور ایجاد کنیم.
محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این مراسم، انتخاب نقطه آغازین ارائه ۵G توسط همراه اول از شهر مشهد را بسیار هوشمندانه توصیف کرد و گفت: شعار محوری ما در شورای شهر «مشهد شهر هوشمند، شهر امید و زندگی» است؛ ارائه خدمات در زمینه هوشمندسازی شهر مشهد نیاز به زیرساختها و بسترهایی دارد که این قبیل اقدامات همراه اول، جزو الزامات موفقیت ما در مسیر مدیریت شهری است.
محمدرضا کلایی، شهردار مشهد نیز اقدام همراه اول برای انتخاب مشهد جهت راهاندازی فناوری ۵G را درست برشمرد و گفت: برای توسعه خدمات ارتباطی در کنار شما هستیم؛ ضمن اینکه تفاهمنامه مشترکی نیز با همراه اول داریم تا بتوانیم زیرساختهای مبتنی بر فیبرنوری را به عنوان یک بهرهبردار و از طریق شرکتی مشترک، در اختیار این اپراتور قرار دهیم تا زمینه رشد خدمات ارتباطی بیش از پیش تسهیل شود.
بابک تراکمه، عضو هیأت مدیره همراه اول نیز در این مراسم ضمن تقدیر از اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور که اپراتورها را به سمت توسعه نسلهای جدید تکنولوژی کشانده است، اظهار کرد: همراه اول از سال ۱۳۹۶ که یوزکیسهایی مبتنی بر فناوری ۵G ارائه داد، دغدغه توسعه این نسل با تکیه بر توان داخلی و تسلط بر آن را داشت.
مرتضی طاهریبخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول به عنوان سخنران پایانی ضمن بیان اینکه همراه اول در راه توسعه فناوری ۵G راهِ سخت را در پیش گرفت تا جوانان این مرز و بوم بر این تکنولوژی مسلط شوند، اظهار کرد: راه سادهتر این بود که همه کار را به وندورهای خارجی بسپاریم و ظرف یکماه این فناوری را روی شبکه پیادهسازی کنیم. هدفمان این است که زندگی باکیفیتتری برای مردم عزیزمان فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه قبل از این مراسم ۱۷۴ مشترک عادی با گوشی خودشان به هر دو سایت ۵G ما در مشهد متصل شدند و این بهترین اتفاق برای ما بود، عنوان کرد: همراه اول با شعار «تحقق رؤیای دیجیتال» همواره درصدد بوده تا به روزترین سرویسهایی که در دنیا بهرهبرداری میشود را ارائه دهد و از این جهت هفته آینده سایتهای ۵G در چند نقطه تهران و همچنین بزودی در شهرهای تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز و کیش زیر بار میروند.
لازم به ذکر است، مشترکان همراه اول که دارای گوشی ۵G هستند میتوانند در نقاط تحت پوشش از جدیدترین و سریعترین اینترنت جهان استفاده کنند؛ همچنین برای سایر مشترکان که گوشی ۵G ندارند از طریق مودم و سرویس وایفای امکان استفاده از این فناوری وجود دارد.
همراه اول بحث مطالعه و ورود به فناوری ۵G را از سال ۱۳۹۵ آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیمهای فنی اپراتور و شرکتهای ایرانی، فرآیند بومیسازی این فناوری را پیش برده و هماکنون نیز راهاندازی عمومی سایتهای ۵G را بدلیل توجه ویژه به تمرکززدایی و عدالت ارتباطی از شهر مشهد مقدس آغاز کرده است.
«فناوری نسل پنجم» نیز مانند هر نسل از تکنولوژیهای ارتباطی، با ارائه قابلیتهای چشمگیری نظیر تحقق سه مؤلفه کلیدی پهنایباند زیاد، پایداری بالا در ارتباطات انبوه و نرخ تأخیر بسیار پایین مسیر زندگی انسانها را مدرنتر و انقلابی در ایجاد ارتباطات دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
در حالی که توجه نسلهای گذشته ارتباطی بیشتر بر نحوه اتصال گوشیهای هوشمند و ایجاد تجربه کاربری مطلوبتر در استفاده از این ابزار بود اما «نسل پنجم»، فناوری است که با رویکرد هوشمندسازی ارکان مختلف دنیای واقعی، به دنبال خلق تجربههای نابی از مفهوم «شهر هوشمند» با اتصال تمامی دستگاههای هوشمند به یکدیگر است.
بنابراین با توسعه و پیادهسازی این نسل جدید از فناوری در هسته شبکههای ارتباطی، مفاهیم بدیعی چون «اینترنت اشیا» و «هوش مصنوعی» با سرعت بسیار بالا فرصت بروز و ظهور یافته و یک گام به سوی «تحقق رؤیای دیجیتال» که یکی از آرزوهای بلند بشر مدرن است، برداشته میشود.
بزرگترین شرکتهای مخابراتی جهان نیز اکنون به شدت در حال رقابت برای راهاندازی فناوری نسل پنجم در شبکههای ارتباطی خود هستند زیرا علاوه بر فراهم کردن فاکتورهای هوشمندسازی همهجانبه، زمینهساز تماسهای صوتی و تصویری باکیفیت و پخشهای باکیفیت موبایلی است.
با وجود اینکه گزارشهای جهانی پیشبینی کردند تا سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ همچنان تکنولوژی نسل چهارم رو به بلوغ باشد، اما «همراه اول» با نیازسنجی از صنایع کشور، از سال ۱۳۹۵ با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی به سمت تعریف سرویسهای کاربردی مختلف مبتنی بر ۵G رفت.
شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و با مأموریت تحقق رؤیای دیجیتال، از سال ۱۳۹۵ بحث تسلط بر فناوری ۵G را طرحریزی و در سال ۱۳۹۶ قراردادهایی را با نوکیا و اریکسون در این زمینه منعقد و در نمایشگاه تلکام ۱۳۹۶ هم یوزکیسهایی را با کمک دانشگاههای تربیت مدرس و صنعتی شریف در این نسل ارائه کرد.
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