عملکرد زیر۵۰ درصد ثبت اطلاعات کارگران در سامانه مدیریت پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به تلفات تالاب میانکاله برای دومین سال پیاپی و تلف شدن ۱۰ هزار قطعه پرنده تا روز ۲۹ بهمن ماه، گفت: سال گذشته ۳۲ هزار قطعه پرنده هم در این تالاب از بین رفته‌اند و از مسئولین محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس می‌خواهم منشأ یابی داشته باشند و بدانیم علت مرگ چیست و باید به مسائل محیط زیستی به محیط زیست حساس باشیم هرچند در محیط سکونت ما نباشد اما اثرات محیط زیست یکپارچه است.

وی در ارتباط با ثبت اطلاعات کارگری در سامانه الکترونیکی تذکر داد و گفت: ثبت به موقع و کامل اطلاعات عملیاتی در سامانه الکترونیکی مدیریت پسماند یکی از رویکردهایی است که مورد تاکید شورای شهر پنجم جهت ایجاد شفافیت و نظارت پذیری است اگرچه بخش ثبت اطلاعات ماشین آلات پسماند عملکرد ۲۱ منطقه رضایت بخش بوده است اما همچنان شاهد عملکرد زیر ۵۰ درصدی ثبت اطلاعات کارگران فعال در سامانه مدیریت پیمانکاران هستیم؛ به طوری که چهار منطقه زیر ۳۰ درصد (مناطق ۴، ۵، ۱۷ و ۱۸) و ۱۰ منطقه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است (مناطق ۱، ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) که در این میان، ثبت اطلاعات منطقه ۴ نسبت به ماه‌های گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته که باید در ماه‌های آینده ارتقا داده شود.

وی افزود: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت پیمانکاران تا پایان اسفند ۹۹ تسریع شود. همچنین از شهرداران ۳، ۷، ۱۶ و ۱۹ که عملکرد خوبی در ثبت اطلاعات در بهمن ماه ۹۹ داشته‌اند، تشکر کنم.