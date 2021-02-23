به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تورها به سبب راحتی در روند خرید، به عنوان گزینه‌ای پرطرفدار در میان مشتریان سفرهای تفریحی محسوب می‌شوند و پیدا کردن پکیجی مناسب برای یک سفر چندروزه از دغدغه‌های مطرح این مسافران است. پیش از این خریداران تور برای یافتن گزینه‌های مطلوب از بین تورهای گردشگری آن‌ هم با قیمتی مناسب می‌بایست به آژانس‌های مختلفی مراجعه می‌کردند و با اکتفا به گزینه‌های محدود به اطرافشان خرید خود را انجام می‌دادند. علی‌بابا در چندماه اخیر با محصولی جدید تورهای ارائه شده توسط آژانس‌های کشور را در یک جا به مشتریان خود ارائه می‌دهد و در شش ماه اخیر با اضافه شدن ۷۰ آژانس‌ معتبر کشور به این مارکت‌پلیس به پرتنوع‌ترین بستر خرید تور تبدیل شد.

مشتریان حال می‌توانند با آگاهی از تمامی گزینه‌های موجود در بازار، مقایسه قیمت آن‌ها و حتی استفاده از پیشنهادات و تخفیف‌های ویژه خرید خود را انجام دهند. علی‌بابا نیز برای افزایش اطمینان کاربران از خریدی با قیمت مناسب، تضمین بهترین قیمت را ارائه می‌کند. با این امکان در صورتی که کاربران فروشنده‌ای با قیمت ارزان‌تر از قیمت ارائه شده در علی‌بابا بیابند، دو برابر اختلاف قیمت پکیج را دریافت می‌کنند.

تا امروز بیش از ۷۰ آژانس در این پلتفرم خدمات خود را ارائه می‌کنند که این امر علی‌بابا را به پرتنوع‌ترین پلتفرم خرید تور تبدیل کرده است. روزانه بیش از ۳۰۰ تور داخلی و خارجی توسط مشتریان علی‌بابا خریداری می‌شود که محبوب‌ترین مقاصد از بین آن‌ها کیش، مشهد، استانبول، قشم و شیراز هستند.

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