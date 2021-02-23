به گزارش مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اردبیل یکی از مأموریت‌های مهم شهرداری را توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و روان‌سازی ترافیک اعلام و اظهار کرد: با تهیه و تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اردبیل برنامه‌ریزی برای توسعه ناوگان عمومی، احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و اصلاح هندسی میادین و معابر مختلف در دستور کار شهرداری قرار گرفت تا به تدریج شاهد اجرای این پروژه‌ها باشیم.

وی یکی از برنامه‌های طرح جامع حمل و نقل را پیش‌بینی انبوه‌برها در سطح شهر اعلام و خاطرنشان کرد: در یک برنامه ۱۰ ساله برای شهر اردبیل پروژه بی. آر. تی پیش‌بینی شده بود که در بررسی‌های بعدی مترو و تراموا نیز مطرح شد که از بین این طرح‌ها قرار است با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء پروژه تراموا عملیاتی و اجرایی شود.

شهردار اردبیل افزود: در کنار این موضوع احداث تقاطع‌هایی همچون پل قدس، داروپخش و چهار پل شروع شده جدید به عنوان رویکرد توسعه حمل و نقل عمومی در شهر اردبیل مورد توجه قرار گرفت تا به روان‌سازی ترافیک کمک شود.

لطف‌اللهیان بیان کرد: در قالب این طرح جامع نوسازی اتوبوس‌های شهری و همچنین نوسازی ۶۰۰ دستگاه تاکسی در سال‌های اخیر انجام شده و در ۱۰ سال پیش‌رو این برنامه‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود.

تقدم توسعه فرهنگی بر عمرانی در حد شعار باقی نمانده است

شهردار اردبیل گفت: ما با نگاه دانشگاه شهروندی به حوزه آموزش و ارتقای آگاهی شهروندان نگاه می‌کنیم و تمام تلاش ما بر این است تا در مسیر توسعه شهر در ابعاد مختلف فرآیند توسعه شکل گیرد.

لطف‌اللهیان خاطرنشان کرد: نباید فعالیت‌های شهرداری در کارهای روزمره و مسائل پیش پا افتاده خلاصه و محدود شود بلکه شهرداری باید به دانشگاه شهروندمحور تبدیل شود تا در کنار آموزش توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز تقویت شود.

وی افزود: برای رسیدن به شهر انسان‌محور اصل آموزش و نگاه واقع‌بینانه به خواسته‌های به حق مردم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و در این ۶ سال حضور در شهرداری به صراحت پیگیر تحقق شعار انسان‌محور و همچنین تقدم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بر عمرانی بودیم تا این مسائل به دور از شعارزدگی به صورت اصولی شکل اجرایی به خود بگیرد.

شهردار اردبیل نمونه این کار را توسعه مأموریت‌های فرهنگی به ویژه احداث فرهنگسراهای متعدد اعلام و اظهار کرد: در سال ۹۹ بیش از ۲۸ میلیارد تومان از منابع شهرداری صرف توسعه نرم‌افزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که این رقم در سال آینده به ۷۸ میلیارد تومان خواهد رسید.

لطف‌اللهیان متمم بودجه سال آینده را ۶۲۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد این اعتبارات عمرانی و زیرساختی و کمتر از ۴۰ درصد نیز جاری است که در بودجه سال آینده این فرآیند تقویت شده و ۶۲ درصد بودجه عمرانی و تملک دارایی و ۳۸ درصد مصارف اقتصادی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: به هیچ وجه این کاهش هزینه‌های جاری به معنای افزایش نیافتن حقوق کارگران و یا کارکنان نیست بلکه عمده این منابع از صرفه‌جوئی در هزینه‌های زائد و غیرضرور به دست آمده و در حقیقت با شفافیت کامل منابع شهرداری صرف عمران و توسعه می‌شود.

شهردار اردبیل بیان کرد: در حال حاضر ریالی حق و حقوق پرسنل شهرداری به تأخیر نیفتاده و ما حتی عیدی کارکنان و کارگران را نیز پرداخت کردیم و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

مخالف تراکم‌فروشی هستیم / ممنوعیت فروش اراضی خارج از محدوده شهر

حمید لطف‌اللهیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی تراکم فروشی از سوی شهرداری اردبیل اظهار کرد: در کنار ضوابط و مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی در دو بخش کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی در دستور کار شهرداری است تا مطابق صدور مجوزها و پروانه ساخت و سازها به شکل قانونی انجام شود.

وی افزایش جرایم و عوارض تخلفات ساختمانی را در این راستا اعلام و خاطرنشان کرد: در تعرفه سال ۱۴۰۰ جرایم به حدی افزایش یافته تا عامل پیشگیری و بازدارنده در این حوزه باشد.

شهردار اردبیل افزود: در کنار این فرآیند با تسهیل صدور پروانه و ارتقای سیستم نرم‌افزاری تلاش بر این است تا متقاضیان ساخت و ساز به راحتی بتوانند پروانه ساختمانی را دریافت کنند.

لطف‌اللهیان بیان کرد: کرونا به تسریع و تسهیل این امر کمک کرده و به حذف بروکراسی زائد و اداری منجر شده است.

تندیس شاه اسماعیل آماده نصب است

شهردار اردبیل در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر به تخلفات برخی از تعاونی‌ها در واگذاری زمین خارج از ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهری اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر حتی یک متر نیز به محدوده شهر اضافه نشده و ما مطابق طرح جامع و تفصیلی مانع از هرگونه گسترش اراضی در محدوده شهر شدیم.

لطف‌اللهیان در مورد فعالیت تعاونی‌ها و برخی از اشخاص سودجو و فرصت‌طلب در فروش اراضی غیرقانونی در خارج از محدوده شهر اظهار کرد: در این زمینه حتی به تعاونی شهرداری نیز تذکر داده‌ایم تا هیچ اقدامی در راستای خرید و فروش اراضی به شکل غیرقانونی نکنند و با تشکیل چندین پرونده در مراجع قضائی پیگیر این موضوع هستیم.

تأخیر در تکمیل المان میدان وحدت را می‌پذیریم

وی ادامه داد: تأخیر در تکمیل المان میدان وحدت را می‌پذیریم ولی اعلام می‌کنیم اجرای این پروژه تنها یک ابنیه سازه‌ای نیست بلکه یک کار هنری است که در طول زمان اجرای مناسب آن اتفاق می‌افتد.

شهردار اردبیل تصریح کرد: قطعاً کار هنری در اجرای این المان زمان‌بر و همراه با تأخیر و تعلل است ولی در سال آینده المان میدان وحدت اردبیل تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

لطف‌اللهیان در مورد نصب نماد باباخان و شاه اسماعیل به عنوان نماد و نشانه‌ای از پایتخت تشیع در اردبیل خاطرنشان کرد: تندیس شاه اسماعیل آماده شده و در موزه شهرداری نگهداری می‌شود و قرار است تندیس باباخان نیز آماده شده تا در یکی از میادین ورودی شهر نصب شود.