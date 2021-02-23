ارتقای رتبه چشمگیر تنیسورهای نوجوان استان مرکزی در رنکینگ کشوری

علیرضا قیصری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹، دختران و پسران زیر ۱۶ و ۱۸ سال استان مرکزی با ارتقای رتبه چشمگیر در جمع برترین‌های تنیس ایران قرار گرفتند.

وی افزود: بر این اساس در رده سنی زیر ۱۸ سال پسران محمدمهدی نازی از شازند با رنکینگ ۱۰ (سال ۹۸ رنکینگ ۴۴)، محمد مهدی فرخی با رینگ ۱۴ (سال ۹۸ رنکینگ ۵۵)، در رده سنی زیر ۱۶ سال، علی مهدی زاده با رنکینگ ۱۴( سال ۹۸ رنکینگ ۴۶)، امیرحسین رحیمی از شازند با رنکینگ ۱۴ حائز بهترین رنکینگ در ۱۰ سال گذشته تنیس استان مرکزی در رده‌های سنی پسران شدند.

قیصری خاطر خاطرنشان کرد: در بخش دختران زیر ۱۸ و زیر ۱۶ سال نیز، در رده سنی زیر ۱۸ سال باران مخملباف با رنکینگ ۱۹ (سال ۹۸ رنکینگ ۲۵)، مهدیس رضایی با رنکینگ ۲۹ (سال ۹۸ رنکینگ ۳۲) در رده سنی زیر ۱۶ سال هم، المیرا ایزدیار با رنکینگ ۱۵ (سال ۹۸ رنگینگ ۲۲)، پرستو بطحائی با رنکینگ ۲۱ (سال ۹۸ رنکینگ ۳۰) حائز بهترین رنکینگ در ۱۰ سال گذشته تنیس استان مرکزی در رده‌های سنی دختران شدند.

رئیس هیأت تنیس استان مرکزی، خاطرنشان کرد: با توجه به تحولاتی که در چند سال اخیر در ورزش مفرح تنیس استان مرکزی اتفاق افتاد، در این رشته استعدادهای جدیدی کشف و شکوفا شدند و این استعدادها در حال باروری هستند. امید است در سال ۱۴۰۰ شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر این ورزش در استان با همکاری و حمایت سایر نهادها و صنایع به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی باشیم تا این ورزش به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند.

قیصری خاطرنشان کرد: اگر چه اکنون تنیس استان مرکزی در کشور حرفی برای گفتن دارد اما این حمایت‌ها می‌تواند پیشرفت ورزش تنیس را تسریع کند.