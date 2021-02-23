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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۳۹

به حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛

حجت الاسلام «احمدعلی قانع»به امامت جمعه بخش کن شهر تهران منصوب شد

حجت الاسلام «احمدعلی قانع»به امامت جمعه بخش کن شهر تهران منصوب شد

تهران- حجت الاسلام «احمدعلی قانع»به حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به امامت جمعه بخش کن شهر تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «احمدعلی قانع» به حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به امامت جمعه بخش کن شهر تهران منصوب شد.

احمدعلی قانع متولد ۱۳۴۳ در یزد و در خانواده‌ای اهل فضل است. دوران نوجوانی ایشان همزمان با حرکت اسلام خواهانه مردم ایران بود و از همان ابتدا ایشان با فعالیت‌های انقلابی همراه شد و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از اولین گروه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه امام صادق علیه السلام بود. ایشان در فاصله کوتاهی از سرآمدان حوزه درس و بحث، به ویژه درس فقه، اصول و اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی و آیت الله باقری کنی و دیگر اساتید حوزه و دانشگاه گردیدند. کوشش و تلاش علمی همراه با حضور در جهاد فصل دیگری از زندگی ایشان را رقم زد و در نهایت به اخذ مدرک دکترا در رشته و فقه و اصول نائل آمدند.

حجت الاسلام قانع عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، به دلیل تسلط کامل بر زبان انگلیسی و عربی سال‌ها در سنگر تبلیغ معارف ناب ائمه هدای در حوزه کشورهای آفریقایی و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس خوش درخشیدند و قلوب بسیاری را متوجه معارف حقه اسلام و تشیع کردند و نگارش چندین کتاب و ده‌ها مقاله با رتبه علمی پژوهشی از دیگر فعالیت‌های علمی پربار ایشان است.

کتاب‌های علل انحطاط تمدن‌ها از دیدگاه قرآن کریم و گفتارهایی در فرهنگ فقه و ارتباطات در سه مجلد تحسین اهل علم و پژوهش را برانگیخته است. نماز جمعه در عصر غیبت و فقه امامیه از دیگر آثار محض فقهی ایشان است. متن خطبه‌های ایشان که در آفریقا به زبان انگلیسی ایراد شده نیز بارها برای مبلغین و نو مسلمانان لاتین زبان منتشر شده است.

امید است حجت الاسلام قانع با شکوفا کردن ظرفیت‌های دینی و فرهنگی بخش شهیدپرور کن، گامی در جهت آبادانی معنوی و مادی این خطه خوش سابقه بردارند.

کد مطلب 5154858

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