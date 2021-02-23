فعالیت ۳۰۰ خیر مدرسه ساز در گیلان/ ۲۶ پروژه خیرساز بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه شنبه در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به جایگاه خیران در توسعه فضاهای آموزشی، گفت: خیران علاوه بر حضور در عرصه آموزش و علم آموزی، در حوزه فرهنگ نیز گام‌هایی اعتماد آفرین برداشته‌اند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه اقدامات خیران به یک الگو تبدیل شود، افزود: تاکنون ۳۰۰ خیر مدرسه ساز در گیلان، در راستای ایجاد امکانات تحصیلی برای دانش آموزان استان فعالیت کرده و مشارکت دارند.

وی ادامه داد: به واسطه تلاش و اقدامات خیران تعهدات استان گیلان در این دوره ۲۶۹ درصد افزایش یافته است.

زارع در ادامه با اشاره به اجرای دو پویش مردمی در گیلان برای ساخت فضاهای آموزشی، افزود: گیلان رتبه دوم کشوری در تعداد نفرات شرکت کننده و جذب ریالی و نیز استان اول در شاخص مشارکت بر اساس معیار نسبت تعداد دانش آموزان استان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه امسال ۲۶ پروژه خیر ساز در استان به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: در اجرای این پروژه‌ها میزان مشارکت خیران ۸۰ درصد بوده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز تعدادی پروژه نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که با مشارکت خیران در حال اجرا است و تا قبل از سال تحصیلی جدید بهره برداری می‌شود

در پایان این مراسم از ۱۱ خیر مدرسه‌ساز گیلان با اهدای لوح سپاس توسط استاندار گیلان تجلیل شد.