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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۶

معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

۵۰۰پرونده بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده تشکیل شد

۵۰۰پرونده بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده تشکیل شد

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۵۰۰ پرونده برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله در روز نخست تشکیل ستاد بازسازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده افزود: توانستیم بدون تلفات انسانی این زلزله را پشت سر بگذاریم و مهمترین شاخص مدیریت بحران امدادرسانی به موقع و نداشتن تلفات است.

وی بیان داشت: یک ساعت پس از وقوع زلزله برق و دو ساعت بعد از آن آب در شهرستان دنا پایدار شد.

حاجی زاده اظهار داشت: فردای روز وقوع زلزله نیز گاز منازل به صورت خانه به خانه وصل شد و همزمان با کار اسکان و امداد رسانی عملیات پاکسازی معابر و ارزیابی را آغاز کردیم.

وی افزود: تاکنون ۵۰۰ پرونده تشکیل و ۱۵۰ نفر شماره حساب‌های خود را برای دریافت تسهیلات به کارشناسان ارائه داده‌اند و تا پرداخت نهایی تسهیلات بلاعوض، بنیاد مسکن قسط اول را از محل دارایی‌های این نهاد پرداخت می‌کند.

کد مطلب 5155017

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