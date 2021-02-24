۵۰۰پرونده بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده افزود: توانستیم بدون تلفات انسانی این زلزله را پشت سر بگذاریم و مهمترین شاخص مدیریت بحران امدادرسانی به موقع و نداشتن تلفات است.

وی بیان داشت: یک ساعت پس از وقوع زلزله برق و دو ساعت بعد از آن آب در شهرستان دنا پایدار شد.

حاجی زاده اظهار داشت: فردای روز وقوع زلزله نیز گاز منازل به صورت خانه به خانه وصل شد و همزمان با کار اسکان و امداد رسانی عملیات پاکسازی معابر و ارزیابی را آغاز کردیم.

وی افزود: تاکنون ۵۰۰ پرونده تشکیل و ۱۵۰ نفر شماره حساب‌های خود را برای دریافت تسهیلات به کارشناسان ارائه داده‌اند و تا پرداخت نهایی تسهیلات بلاعوض، بنیاد مسکن قسط اول را از محل دارایی‌های این نهاد پرداخت می‌کند.