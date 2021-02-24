توئیتر صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه وایران را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، توئیتر اعلام کرد ۳۷۳ حساب کاربری مرتبط با روسیه، ایران و ارمنستان را با ادعای نقض مقررات مربوط به نشر اطلاعات غلط و یا دستکاری در اطلاعات حذف کرده است.

توئیتر در بیانیه خود گفت: ۳۷۳ حساب کاربری به دلیل نقض مقررات مربوط به دستکاری اطلاعات به طور دائم مسدود شده‌اند.

به گفته این شرکت، ۲۳۸ مورد از این حساب‌های کاربری مربوط به ایران بوده و به دلیل نقض چند مقررات متفاوت این شرکت حذف شده‌اند.

توئیتر در بخش دیگری از بیانیه خود افزود: یکصد حساب کاربری مرتبط با روسیه به دلیل انتشار اطلاعات یک‌طرفه و نادرست با هدف تضعیف ناتو و یا حمله به ایالات متحده و اتحادیه اروپا حذف شده‌اند.

دلیل حذف ۳۵ حساب کاربری مرتبط با ارمنستان نیز تبلیغات خصمانه علیه آذربایجان عنوان شده است.