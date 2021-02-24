  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۰۷

با ادعای نشر اطلاعات غلط؛

توئیتر صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه وایران را حذف کرد

توئیتر صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه وایران را حذف کرد

توئیتر اعلام کرد ۳۷۳ حساب کاربری مرتبط با روسیه، ایران و ارمنستان را به دلیل نقض مقررات حذف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، توئیتر اعلام کرد ۳۷۳ حساب کاربری مرتبط با روسیه، ایران و ارمنستان را با ادعای نقض مقررات مربوط به نشر اطلاعات غلط و یا دستکاری در اطلاعات حذف کرده است.

توئیتر در بیانیه خود گفت: ۳۷۳ حساب کاربری به دلیل نقض مقررات مربوط به دستکاری اطلاعات به طور دائم مسدود شده‌اند.

به گفته این شرکت، ۲۳۸ مورد از این حساب‌های کاربری مربوط به ایران بوده و به دلیل نقض چند مقررات متفاوت این شرکت حذف شده‌اند.

توئیتر در بخش دیگری از بیانیه خود افزود: یکصد حساب کاربری مرتبط با روسیه به دلیل انتشار اطلاعات یک‌طرفه و نادرست با هدف تضعیف ناتو و یا حمله به ایالات متحده و اتحادیه اروپا حذف شده‌اند.

دلیل حذف ۳۵ حساب کاربری مرتبط با ارمنستان نیز تبلیغات خصمانه علیه آذربایجان عنوان شده است.

کد مطلب 5155078
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      حساب های کاربری که در راستای منافع غرب باشد و بر علیه ایران و روسیه و ارمنستان باشند حذف نخواهند شد و حق آزادی بیان برای آنان محفوظ است، حساب های کاربری مربوط به ملت های مستقل باید حذف شوند، پس آزادی بیان و حقوق بشری که غرب آنقدر مدعی آن است چه شد؟ چرا حذف میکنند؟ چرا سرکوب میکنند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها