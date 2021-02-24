رسانه ها به توسعه بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله ابراهیمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بهره گیری از موضوعات نوین در بخش کشاورزی بر اساس اولویت می‌تواند زمینه برای تبلیغ و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند.

وی به ضرورت تغییر هرم سنی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با استفاده از رسانه ملی و ظرفیت‌های فضای مجازی می‌توان هرم سنی بخش کشاورزی را تغییر داد و باعث ورود ایده‌های نو و تزریق نیروی جوان و خلاق به این بخش شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه هدف عمده ساخت و تولید برنامه‌های حوزه کشاورزی در شبکه‌های تلویزیونی باید انتقال دانش فنی به کشاورزان باشد، اظهار داشت: با تغییر قالب‌ها و بهره گیری از روش‌های نوین در رسانه ملی و رسانه‌های مجازی تأثیر آن در بخش کشاورزی نمایان می‌شود.

ابراهیمی به تأثیر رسانه در توسعه و اشتغال زایی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با هدفمند کردن برنامه‌ها، انتقال یافته‌های تحقیقاتی و تولید محتوای نوین در بخش کشاورزی در قالب‌های مختلف مانند مستند، آموزشی و … نه تنها دانش‌آموختگان رشته کشاورزی بلکه سایر جوانان به سمت فعالیت در عرصه کشاورزی هدایت می‌شوند.