به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پارلمان ترکیه قصد دارد مصونیت قضایی- پارلمانی چند نماینده مخالف دولت این کشور را لغو کند.

به گزارش یورونیوز، «مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان این کشور امروز چهارشنبه در این باره گفت: تا دیشب ۳۲ درخواست لغو مصونیت پارلمانی وصول شده است.

«مصطفی شنتوپ» بدون اعلام تعداد دقیق و نوع گرایش سیاسی این نمایندگان گفت که گروهی از آنها از حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند.

هم اکنون بیشتر کُرسی‌های پارلمان ترکیه در دست حزب حاکم عدالت و توسعه است.

از سوی دیگر، دادسرای ترکیه هفته گذشته از ارائه درخواست برای لغو مصونیت پارلمانی ۹ نماینده مجلس از حزب دموکراتیک خلق‌ها خبر داده بود.

این در حالیست که حزب دموکراتیک خلق‌ها اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و می‌گوید که به دلیل مخالفت جدی با سیاست‌های رئیس جمهور ترکیه قربانی فشار و سرکوب شده است.