رصد شاخه جدید ویروس کرونا در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، محققان مشغول بررسی شاخه‌ای جدید از ویروس کرونا هستند که در شهر نیویورک شیوع یافته است.

این شاخه که B.۱.۵۲۶ نام دارد به طور جداگانه توسط دو گروه پژوهشی شناسایی شده است. محققان انستیتو فناوری کالیفرنیا و دانشگاه کلمبیا یافته‌های خود را به طور جداگانه و پیش از بررسی توسط محققان دیگر منتشر کرده‌اند.

محققان دانشگاه کلمبیا برای یافتن جهش‌های آفریقای جنوبی و برزیل ویروس کرونا ۱۱۰۰ نمونه را بررسی کردند. اما تعداد زیادی از این شاخه‌ها را پیدا نکردند. در عوض تعداد زیادی از شاخه ویروس کرونا را ردیابی کردند که در داخل آمریکا جهش یافته بود.

تاکنون محققان دانشگاه کلمبیا حداقل ۸۰ نمونه از شاخه ویروس کرونا نیویورکی را در سه ایالت نیویورک، نیوجرسی و کانکتیکت ردیابی کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد شاخه ویروس مذکور محدود به یک منطقه خاص نیست.

آنها با بررسی مخازن اطلاعاتی نمونه‌های ژنتیک کووید ۱۹ نشانه‌هایی از شاخه B.۱.۵۲۶ را در ماه نوامبر ۲۰۲۰ میلادی رصد کردند. طبق مطالعه انجام شده در دانشگاه کل تک شاخه جدید که حدود ۲۵ درصد ژنوم های ویروس کرونای نیویورکی را تشکیل می‌دهد در ماه فوریه در مخزن اطلاعاتی ذخیره شده است.

به گفته محققان اکنون موارد ابتلاء به این شاخه نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است. اما هنوز مشخص نیست این شاخه قابلیت انتقال بالاتری دارد یا خیر. البته یک جهش مشترک در این شاخه و شاخه‌های برزیلی و آفریقای جنوبی وجود دارد. اما B.۱.۵۲۶ شاخه‌ای جداگانه است و باید مورد بررسی‌های بیشتری قرار گیرد تا میزان قابلیت انتقال، مرگبار بودن آن مشخص شود.