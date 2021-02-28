به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در نشست بزرگداشت روز تشکلها و مشارکت اجتماعی سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: تمام کشورهای دنیا در مجموعه تشکلها و سمنها تلاش میکنند تا به مردم نقشآفرینی در عرصه و صحنههای مختلف را بدهند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه یکی از کشورهایی که به نقشآفرینی مردم در عرصههای گوناگون بسیار معتقد بوده نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تشکلها و سمنها از رأی دادن به قانون اساسی گرفته تا حوزه انتخاباتهای مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شورای شهر و تشکلهای صنفی مثل اتاق بازرگانی وجود داشته و نقشآفرینی کردهاند.
وی با بیان اینکه قبل از اینکه سمنها شکل گیرد در گذشته مجموعه امور خیریههای فراوانی وجود داشته اما دنیا تجربه کرده که باید این نقشآفرینی به سمت تخصصی شدن حرکت کند، تصریح کرد: تخصصی شدن در همه حرکتها و رشتهها و در مجموعه سمنها و فعالیتهای گروههای مردم نهاد نیز این وضعیت وجود دارد.
موهبتی با بیان اینکه هنوز ظرفیت لازم در زمینه سمنها و تشکلها به خوبی فراهم نشده مانند اینکه در سیستان و بلوچستان تشکلهای محیط زیستی شکل نگرفتهاند، گفت: در این استان تلاشمان بر این بوده که نقشآفرینی سمنها و تشکلهای مردم نهاد را فراهم کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در واقع بنا نیست که به جای تشکلها کار کنیم ولی میتوانیم تسهیلگر امورشان باشیم خاطرنشان کرد: سمنها میتوانند شرایط موجود در جامعه را به سمتی ببرند که مردم بیتفاوت نبوده و غم جامعه را داشته باشند.
وی با بیان اینکه آنچه که ما از سمنها و تشکلها انتظار داریم این است که از خودشان گذشته و منافع ملی را بر منافع خود ترجیح دهند، تصریح کرد: تشکلها و سمنها نقشآفرینی مردم در صحنههای اطراف خودشان را شکل دهند تا اگر رفتار ناهنجاری انجام گیرد مردم از حقوقشان آگاه و نگذارند به آن تجاوز شود.
موهبتی با اشاره به اینکه اگر تشکلها و سمنها نتوانند تعالی جامعه را به دنبال داشته باشند فقط تصنعی بوده و واقعی نیستند، بیان کرد: باید توسعه را متوازن ببینیم و به همه چیز مانند حوزه آموزش، بهداشت، ورزش و جوانان مجموعه رفتارهای فرهنگی، عمرانی و زیرساختی توجه کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در حوزه تشکلها و سمنها باید دامنهها را تعریف کنیم که همه اجزا جامعه را در برگیرد، ادامه داد: یعنی باید به سمتی برود که هرجا یک آسیب اجتماعی وجود داشته این سمنها و تشکلها در آنجا فعالیت کنند.
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