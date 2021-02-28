همه مدیران در ایران پرونده باز دارند/ در حق حیدر بهاروند ظلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد و در پایان رای گیری مرحله دوم شهاب الدین عزیزی خادم با کسب ۴۹ رای به عنوان رئیس آینده این فدراسیون انتخاب شد.

محمود اسلامیان عضو پیشین هیات رئیسه با گفتن این جمله که «خیر است» به انتخاب عزیزی خادم واکنش نشان داد و در مورد اظهار نظر علی کریمی که گفته بود انتخابات مهندسی شده است گفت: هر کسی نظر خودش را دارد. اینجا مجمعی است که ۸۷ عضو دارد و همه آنها درگیر فوتبال هستند. هر انتخاباتی هم لابی‌های خاص خودش را دارد.

وی در مورد انتخاب عزیزی خادم به عنوان رئیس آینده فدراسیون فوتبال گفت: دعا می‌کنیم که آقای عزیزی خادم موفق باشد.

اسلامیان در مورد آینده پیش روی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اولین مسئله فوتبال درآمدزایی است. ۷۰ درصد درآمدزایی از حق پخش است که باید راهی برای حل این مشکل پیدا شود. حتی اگر بیل گیتس را هم بیاورید نمی‌تواند فوتبال را با این هزینه اداره کند.

اسلامیان در مورد اینکه به مهدی تاج چه نمره‌ای می‌دهید گفت: تاج تیم ملی را به جام جهانی برد و در کارش موفق بود. او فوتبالیستی بود که پله به پله بالا آمده بود.

وی در مورد عملکرد سرپرست فدراسیون فوتبال در یکسال اخیر نیز گفت: حیدر بهاروند به ناحق رد صلاحیت شد. به آقای بهاروند ظلم شد. او در دوران کرونا یکسال به خوبی فوتبال کشور را اداره کرد. بالاخره همه مدیران در جمهوری اسلامی پرونده باز دارند. اما اینکه آقای بهاروند به خاطر یک پرونده باز رد صلاحیت شد ظلم در حق ایشان بود. او فوتبالیست بوده و زحمات زیادی برای فوتبال متحمل شد.