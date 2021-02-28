به گزارش خبرگزاری مهر، «مجید تخت روانچی» نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه الجزیره، تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا توافق هستهای (برجام) را نقض کرده است.
بر اساس این گزارش، وی گفت: آمریکا همچنان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق هستهای را نقض کرده است و راه آسان آمریکا برای بازگشت به برجام، اجرای کامل تعهدات خود در رابطه با این توافق است.
تخت روانچی افزود: دولت جو بایدن در بسیاری از مناسبات اعلام کرد که آمریکا به برجام بازخواهد گشت اما ما تا به این لحظه شاهد تغییری در سیاستهای آنها در رابطه با توافق هستهای نبوده ایم. اجرای تعهدات برجامی آمریکا نیازی به مذاکرات ندارد، به نظر ما آمریکا باید بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام به تعهدات خود عمل کند.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: چیزی که ایران و جامعه بین المللی میخواهد بازگشت آمریکا به توافقی است که در سال ۲۰۱۵ امضا کرد. واشنگتن باید تصمیم بگیرد که میخواهد به برجام پایبند باشد یا خیر و نیازی به مذاکرات برای انجام این گام وجود ندارد.
تخت روانچی با اشاره به اقدامات تحریک آمیز واشنگتن در منطقه گفت: آمریکا اقدامات تحریک آمیز زیادی را انجام داد و شهید عزیز ما سردار سلیمانی را ترور کرد؛ این درحالی است که ایران هیچ تمایلی به انجام عملیات تحریک آمیز ندارد.
وی تاکید کرد: گامهایی که ایران اتخاذ کرد نمیتواند منجر به افزایش تنش شود، زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج شد طرفهای دیگر برجام از ما خواستند که اقدام متقابل اتخاذ نکنیم و به ما گفتند که خسارتهایی که در پی خروج واشنگتن از برجام به ما وارد شد را جبران خواهند کرد، ما یک سال صبر کردیم اما هیچ اتفاقی رخ نداد و وعدههای آنها توخالی بود. بنابراین ما هیچ گزینه دیگری نداشتیم و گامهای خاصی را اتخاذ کردیم تا توازن به برجام بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: قانونی که مجلس شورای اسلامی صادر کرد به دلیل عدم جدیت طرفهای دیگر برجام در جبران خسارت و همچنین عدم آمادگی سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلیس) در اجرای تعهدات خود است. اقدامی که ما اتخاذ کردیم بر اساس بند ۳۶ برجام و بر اساس تعهدات ما به متن و روح برجام است.
نماینده ایران در سازمان ملل در رابطه با کاهش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بازرسان آژانس در ایران حضور دارند و ماموریت خود را انجام میدهند و در سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران توافق خوبی انجام شد بنابراین به نظر من ما در مسیر درست حرکت میکنیم.
تخت روانچی تاکید کرد: ما تصمیم گرفتیم که اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنیم اما ما همزمان عضوی از معاهده ممنوعیت انتشار سلاح کشتارجمعی هستیم و همانطور که مسئولین ایران تاکید میکنند و مقام معظم رهبری فتوا دادند سلاح هستهای جایی در ایران ندارد و در عقیده دفاعی ما نیست.
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