به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر امروز آغاز می‌شود و در اولین روز این مسابقات همه تیم‌ها به میدان می‌روند. امروز هر ۱۶ تیم در قالب ۸ دیدار، بازی می‌کنند که در حساس‌ترین این بازی‌ها استقلال در رفسنجان به مصاف مس و پرسپولیس در تهران به مصاف سایپا می‌رود.

در دیگر بازی‌های امروز، نفت مسجد سلیمان از تراکتور پذیرایی می‌کند، شهرخودرو در تبریز به مصاف ماشین سازی می‌رود، نساجی میزبان آلومینیوم است، پیکان در تهران با صنعت نفت بازی می‌کند، سپاهان میزبان گل گهر است و فولاد نیز در خانه از ذوب آهن پذیرایی می‌کند.

نفت مسجد سلیمان - تراکتور

هر دو تیم نسبت به نیم فصل نخست دست به تغییر سرمربی زده و با چهره‌های جدید به مصاف هم می‌روند. رسول خطیبی سومین سرمربی تراکتور از ابتدای فصل تاکنون است و نفت مسجد سلیمان هم بعد از جدایی مجتبی حسینی امروز با هدایت داریوش یزدی به میدان می‌رود.

این باعث می‌شود که هر دو تیم نسبت به هم شناخت کافی نداشته باشند و شاید در این دیدار اتفاقات سهم عمده‌ای در رقم زدن نتیجه داشته باشد.

تراکتور با ۲۲ امتیاز در رده هفتم و نفت مسجد سلیمان با ۱۸ امتیاز در رده دهم قرار دارد. تراکتور در خوش‌بینانه خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند تا رده چهارم بالا برود اما نفت مسجد سلیمان در هیچ صورتی از جایگاه فعلی‌اش در جدول بالاتر نمی‌رود.

مس رفسنجان - استقلال

استقلال بعد از یک بحران بزرگ نیم فصل دوم را آغاز می‌کند و به نظر می‌رسد نتیجه این دیدار در اتفاقات روزهای پیش روی این باشگاه مهم و تاثیرگذار باشد.

آبی پوشان که در هفته پانزدهم به رده سوم جدول سقوط کردند، حالا فاصله‌ای به اندازه ۴ امتیاز تا صدر جدول دارند و باید نه تنها مقابل حریف خود پیروز شوند، بلکه منتظر لغزش پرسپولیس و سپاهان هم بمانند.

فکری برای این دیدار رشید مظاهری و داریوش شجاعیان را در اختیار ندارد و مشخص نیست مهدی قایدی هم از ابتدا در ترکیب ثابت قرار بگیرد یا خیر. آبی پوشان در صورت لغزش سپاهان و پیروزی خودشان می‌توانند با یک پله صعود در رده دوم قرار بگیرند.

تیم خوب مس رفسنجان هم ۲۲ امتیازی و در رده هشتم جدول قرار دارد و آنها نیز در صورت پیروزی در این بازی می‌توانند در خوشبینانه‌ترین حالت حتی به رده چهارم هم صعود کنند.

ماشین سازی - شهرخودرو

کاپیتان‌های سابق استقلال امروز در قالب سرمربیان دو تیم رقابتی شدید با هم خواهند داشت. مهدی پاشازاده نیز بعد از بیاتلو و اخباری، سومین سرمربی فصل ماشین سازی است تا تبریزی‌ها رکورد جالبی در تغییر و تحول داشته باشند. ماشین سازی همچنان در انتهای جدول قرار دارد و آنها امیدوارند با کادر جدید از خطر سقوط رهایی یابند.

شهرخودرو نیز با ۱۸ امتیاز در رده دوازدهم جای گرفته و آنها نیز در صورت از دست دادن امتیازات بیشتر با خطر نزدیک شدن به منطقه قرمز جدول مواجه هستند.

نساجی - آلومینیوم

نساجی با مجید جلالی نتایج خوبی نگرفته و با ۴ شکست در ۴ بازی در فاصله یک امتیازی انتهای جدول قرار دارد. حریف امروز نساجی که پدیده نیم فصل نخست رقابت‌ها بود، ۲۲ امتیازی و در رده ششم قرار دارد. آلومینیوم بعد از جدایی رسول خطیبی با محمود خرمزی به کارش ادامه می‌دهد و آنها در صورت پیروزی در این بازی خارج از خانه که به نظر کار ساده‌ای هم نمی‌آید، ممکن است تا رده چهارم جدول هم صعود کنند.

نساجی در صورت پیروزی احتمالی ممکن است تنها یک رده در جدول صعود کرده و به جایگاه چهاردهم برسد.

پیکان - صنعت نفت

صنعت نفت که تا یکی دو هفته پایانی نیم فصل اول از تیم‌های بالای جدول بود و حتی شانس قهرمانی نیم فصل را هم داشت، با ۲۳ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و آنها امروز باید با پیکانی بازی کنند که با ۱۸ امتیاز در رده یازدهم ایستاده است.

هر دو تیم پیکان و صنعت نفت بدون تغییر در نیمکت نیم فصل دوم را آغاز کرده‌اند و همچنان هدایت دو تیم بر عهده مهدی تارتار و سیروس پورموسوی است.

وجه اشتراک دو تیم تعداد گل‌های زده است؛ پیکان و صنعت نفت هر کدام به ازای هر بازی یک گل به ثمر رسانده و خط حمله خیلی پرکاری ندارند. خطرناک‌ترین بازیکن صنعت نفت کاپیتان متعصب این تیم طالب ریکانی است که با ۶ گل در جدول گلزنان برتر قرار دارد و در تیم پیکان هم یک مهاجم کهنه کار و تمام نشدنی به اسم فرزاد حاتمی با ۳ گل، خطرناک‌ترین بازیکن است.

سپاهان - گل گهر

این بازی را هم باید در زمره بازی‌های مهم هفته شانزدهم دانست. تقابل دوباره امیر قلعه نویی با سپاهان که این بار این اتفاق در هفته شانزدهم به وقوع می‌پیوندد. بازی دو تیم در نیم فصل اول با برتری عجیب ۳ بر یک گل گهر به پایان رسید و حالا محرم نوید کیا و یارانش این فرصت را دارند تا در روزی که شانس صعود به صدر جدول را دارند، جبران نتیجه نیم فصل اول را هم داشته باشند.

سپاهان امروز می‌تواند در صورت پیروزی در این بازی و لغزش پرسپولیس مقابل سایپا به صدر جدول رسیده و نیم فصل دوم را با صدرنشینی آغاز کند.

خطرناک‌ترین بازیکن سپاهان سجاد شهباززاده آقای گلی فعلی مسابقات و خطرناک‌ترین بازیکن گل گهر نیز گادوین منشا، دومین گلزن برتر مسابقات است.

پرسپولیس - سایپا

پرسپولیس درست در آخرین هفته از نیم فصل نخست به صدر جدول رسید و حالا این فرصت را دارد تا در صورت پیروزی مقابل سایپا، نیم فصل دوم را هم با صدرنشینی آغاز کند.

دیدار دو تیم در نیم فصل نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید. اما بعید است این نتیجه در بازی برگشت هم تکرار شود. شاگردان گل محمدی با ۵ پیروزی متوالی در هفته‌های اخیر به صدر رسیدند و بهترین نتیجه شان را هم در آخرین دیدار نیم فصل با برتری ۵ بر صفر مقابل گل گهر به دست آوردند.

سایپا با ۱۷ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی در این بازی می‌تواند تا رده دهم هم بالا بیاید.

پرسپولیس همچنان با ۸ گل خورده بهترین خط دفاعی مسابقات را دارد و سایپا با ۱۰ گل زده به همراه ماشین سازی ضعیف‌ترین خط حمله را دارند.

فولاد - ذوب آهن

فولاد نیز از تیم‌های خوب و پر امید این فصل از رقابت‌ها است که با ۲۳ امتیاز در رده چهارم قرار دارد و ذوب آهن که به تازگی دست به تغییر سرمربی زده و مجتبی حسینی را به جای رحمان رضایی روی نیمکت دارد، با ۱۱ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.

با توجه به میزبان بودن فولاد، شاید بتوان گفت روی کاغذ شانس تیم اهوازی بیشتر باشد. اما ذوب آهن هم می‌تواند با تفکرات مجتبی حسین دچار تغییراتی شده باشد و با فوتبالی متفاوت، تیمی از پیش بازنده در اهواز نباشد.

بازی دو تیم در نیم فصل اول حاشیه‌های زیادی داشت که از جمله آن پنالتی کاملاً اشتباهی بود که در دقیقه ۹۵ به سود فولاد گرفته شد تا ذوب آهن پیروزی خانگی ۲ بر یک را با تساوی ۲-۲ عوض کند.

بهترین بازیکنان فولاد سه بازیکن خارجی این تیم موسی کولیبالی در خط دفاع، آیاندا پاتوسی در خط میانی و شیمبا در خط حمله هستند که هر کدام با ۳ گل، بهترین گلزنان تیمشان نیز هستند.

خطرناک‌ترین بازیکنان ذوب آهن نیز دارکو بیدوف با ۴ و میلاد جهانی با ۳ گل هستند. ذوب آهن در صورت پیروزی احتمالی از رده چهاردهم بالاتر نخواهد رفت اما شکست ممکن است این تیم را حتی تا انتهای جدول هم پایین ببرد.

برنامه بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است؛

* دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹

نفت مسجد سلیمان- تراکتور تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی

تیم داوری؛ موعود بنیادی فر- قهرمان نجفی – براتعلی مولوی – بهمن عبدالهی، کمک داور اضافی ۱ و ۲: میثم حیدری – وحید زمانی، ناظر: ابوطالب طاهریان

مس رفسنجان – استقلال ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان

تیم داوری؛ سعید رحیمی مقدم – حمید رضا کنعانی – ایوب غلام زاده – علیرضا شهری، کمک داور اضافی ۱و۲: سعاد وفا پیشه – ناصر جنگی، ناظر: اسماعیل صفیری

ماشین سازی تبریز- شهر خودرو مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی تبریز

تیم داوری؛ کوپال ناظمی– محمد جواد مداح – محمد عطایی – عبدالعلی شکرگذار، کمک داور اضافی ۱و۲: محمدباقر پورباقر – فرزاد منصوری، ناظر: محمد رضا فلاح

نساجی مازندران- آلومینیوم اراک ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

تیم داوری؛ علی صفایی – حسن ظهیری – حسن انتظاری – پوریا زحمتی، کمک داور اضافی ۱و۲: حسین زمانی – مرتضی منصوریان، ناظر: حسن کامرانی فر

پیکان تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

تیم داوری؛ مجید محمدی – تورج عیوض محمدی – مهرداد نجفی – عباس پور حیدری، کمک داور اضافی ۱و۲: امیر سامان سطانی – حامد سیری، ناظر: رحیم رحیمی مقدم

فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تیم داوری؛ محمد رضا اکبریان – محمد رضا مدیر روستا – حسن یوسفی – محسن سلطانی، کمک داور اضافی ۱و۲: امیر عرب براقی – مهدی نجار، ناظر: یداله جهانبازی

پرسپولیس- سایپا ساعت ۱۷:۲۵ ورزشگاه آزادی

تیم داوری؛ سید رضا مهدوی – امیر رضا آشور ماهانی – احد سلطانی – محسن بابایی، کمک داور اضافی ۱و۲: وحید صالحی – کیوان علیمحمدی، ناظر: محسن ترکی

فولاد خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷:۳۵ ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

تیم داوری؛ اشکان خورشیدی – علیرضا ایلدرم – مهدی عالیقدر – اسماعیل احمدی، کمک داور اضافی ۱و۲: سید وحید کاظمی – سید علی اصغر مومنی، ناظر: حیدر شکور