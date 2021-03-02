افزایش ۱۵۰ میلیارد تومانی هزینه های جاری فرهنگی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران، سید حسن رسولی گزارش کمیسیون تلفیق در این حوزه را قرائت کرد و گفت: سهم حوزه فرهنگی و اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران ۳ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان است که ۶.۸ درصد کل بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران است. البته باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از سایر ردیف‌ها و مأموریت‌ها نیز ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سقف را رعایت کرده و گرایش کمیسیون به سمت تمرکز بوده است که درباره بحث تمرکز و عدم تمرکز باید در صحن تصمیم گیری شود.

رسولی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در فصل درآمدی بودجه پیشنهاد داد ۳۰۰ میلیارد تومان از سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل کرونا کاسته شود و به هزینه‌های جاری حوزه اجتماعی و فرهنگی اختصاص یابد که در کمیسیون تلفیق با ۱۵۰ میلیارد تومان آن موافقت شد. بنابراین ازهزینه‌های جاری کم نشده است.

کمیسیون اجتماعی نباید دغدغه حقوق و دستمزد را داشته باشد

رسولی در پاسخ به دغدغه اعضای کمیسیون فرهنگی درباره پرداخت نشدن حقوق و مزایای این حوزه تصریح کرد: هیچ کارفرمایی نمی‌تواند و نخواهد توانست نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود اقدام نکند و اساساً کمیسیون اجتماعی نباید دغدغه حقوق و دستمزد را داشته باشد.

رسولی اضافه کرد: سهم عمده فعالیت فرهنگی و اجتماعی اعم از فعالیت ورزشی و غیره در سازمان‌های تخصصی مثل سازمان ورزش و سازمان خدمات اجتماعی است. اما بخش خرد آن در اختیار خود مناطق است، آن طور نیست که همه متمرکز یا غیرمتمرکز باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی صفر شدن بعضی از ردیف‌های اجتماعی مناطق است و اضافه شدن آن به ردیف‌های ستادی است، گفت: در محله‌ای که من زندگی می‌کنم دو زمین ورزشی وجود دارد که نگهداشت آن صفر شده است. در این صورت این زمین‌ها قرار است چگونه اداره شود؟

رسولی ادامه داد: متأثر از کرونا سهم عمرانی بودجه از ۶۰ درصد به ۵۴ درصد کاهش یافت. این تصمیم بسیار سختی است اما چاره‌ای نداریم .۴۶ درصد بودجه ۱۴۰۰ فقط صرف سرمایه‌ای می‌شود و ۵۴ درصد آن هزینه‌ای است. ما در حد ۱۵۰ میلیارد تومان از سهم پروژه‌های عمرانی کم کردیم و به بخش جاری حوزه فرهنگی و اجتماعی اضافه کردیم.

حجت نظری از اعضا خواست نظر تخصصی کمیسیون را در این زمینه بپذیرند، و گفت: قصد ما این نیست که از اختیارات مناطق کم کنیم، عمده این پول‌ها در هزینه‌های جاری هزینه می‌شود و کارکنان سازمان ورزش و بخش‌های خدماتی که از شهرداری از حقوقشان عاجز است هزینه‌های راهبری شأن جبران می‌شود.

وی ادامه داد: البته این مقدار هم باز کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد.

آروین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در حوزه اجتماعی و فرهنگی باید ضامن بودجه باشیم و طوری عمل کنیم که مردم نفع ببرند و نه شهرداری.

حق شناس گفت: ما در وضعیت اضطرار تصمیم می‌گیریم. ۳ سیاست که مصوبه شوراهای قبلی بوده است می‌گوید که تمام مؤسسات ورزشی، در اختیار سازمان قرار بگیرد در این ۳ ساله با توجه به مخالفت به مصوبه احترام گذاشتیم و همه تأسیسات را اختیارش سازمان ورزش قرار دادیم، ۹۸۰ مرکز ورزشی با مصوبه شورای چهارم تحویل داده شده است و سوال این است که سازمان ورزش چه هزینه‌هایی دارد؟ حقوق ۳ هزار آدم را بدهد آیا منطقی است این پول را به مناطق بدهیم. این سازمان ۵۰ میلیارد اعتبار برای پرداخت حقوق دارد یعنی ۴ ماه می‌تواند حقوق دهد.

مخالفت معاون مالی شهرداری با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هنری

اما مظاهریان با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: با این پیشنهاد ۱۶۰ میلیارد تومان از بودجه مناطق حذف می‌شود، در حالی که بودجه سازمان ورزش ۴۲ درصد افزایش یافته است و اگر این پیشنهاد رأی بدهید افزایش بودجه به ۲۰۳ درصد می‌رسد.

وی افزود: اگر نگرانی از پرداخت همکاران سازمان ورزش است تا اسفندماه هم پرداخت شده است.

معاون شهردار تهران گفت: وقتی این بودجه را از ۲۲ منطقه می‌گیرید، معاون فرهنگی اجتماعی چه کاری می‌تواند بکند؟ خواهش می‌کنم به این پشنهاد رأی مخالف دهید.

رسولی گفت: حق شناس به دنبال این بود که ۳۰۰ میلیارد از تملک دارایی کاسته و به هزینه‌های جاری اضافه شود و صحن شورا با ۱۵۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.

وی گفت: به حق شناس یادآوری می‌کنم که از سهم جاری کم نشده است ولی منتی بر سر حوزه نیست.

بودجه برج میلاد و سازمان ورزش واقعی نیست

جوادی یگانه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: کارکنان برج میلاد دو ماه است حقوق نگرفته‌اند. و در شهرداری تهران به دلیل پراکندگی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه برج میلاد و سازمان ورزش واقعی نیست خطاب به آروین گفت: در واقع برج خودگردان نیست و از اعتبارات معاونت حقوق داده‌ایم. و دو ماه است حقوق برج را نداده‌ایم.

بازگشت لایحه به شهرداری و قهر حق شناس

این پیشنهاد با ۸ موافق به تصویب نرسید. حوزه برگشت به لایحه شهرداری ملاک عمل قرار گرفت و باعث قهر و ترک صحن شورا از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شد، اما در ادامه بررسی لایحه بودجه رسولی توضیحاتی بیشتری درباره بودجه ۱۴۰۰ حوزه فرهنگی و اجتماعی ارائه کرد.

به گفته وی کمیسیون فرهنگی دو پیشنهاد داشت که یکی از آنها جابجایی ۳۰۰ میلیارد تومان از تملک دارایی سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری این حوزه بود که شورا با ۱۵۰ میلیارد تومان از آن موافقت کرد. پیشنهاد دوم به صفر رسیدن ردیف بودجه برخی از مناطق و اضافه شدن آن به بودجه ستادی بود که در صحن رد شد. بنابراین آن ۱۵۰ میلیارد تومان همچنان پابرجا بوده و در ردیف‌ها لحاظ شده است و برگشت به لایحه شهرداری در این مورد صحیح نیست.

این موضوع باعث شد که در ادامه پیشنهادی از سوی رسولی و برخی اعضا مبنی بر تصحیح این موضوع به صحن شورا ارائه شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.

