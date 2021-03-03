اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از ۱۵ اسفند در سیستان و بلوچستان

حیدر میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و متعاقب آن افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای نوروزی، تعزیرات حکومتی نیز بر اساس وظایف قانونی درجهت صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی و ایجاد تعادل در بازار، خصوصاً رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر قیمت مایحتاج ویژه سال نو، طبق سنوات گذشته طرح ویژه نظارتی نوروز را با رویکرد پیشگیرانه در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از ۱۵ اسفند ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، افزود: در این طرح تمرکز بر کالاهای مورد تقاضای ویژه‌ی نوروز همچون میوه، آجیل، شیرینی و ارائه ی خدمات عمومی همچون اتوبوس‌ها و تعمیرگاه‌ها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: این طرح با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی و رؤسای شعب تعزیرات به همراه بازرسان اداره صمت و دیگر ارگان‌های مرتبط طی ۲ نوبت صبح و عصر در قالب گشت مشترک با موضوع بازرسی دقیق‌تر از بازار شب عید انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: شهروندان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته تا شعبه سیار تعزیرات حکومتی با فوریت به موضوع شکایت مردمی رسیدگی کند.