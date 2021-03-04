  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۹، ۴:۳۶

تهدید امنیتی موجب تعطیلی جلسه کنگره آمریکا شد

تهدید امنیتی موجب تعطیلی جلسه کنگره آمریکا شد

تهدیدات امنیتی جلسه رای گیری مجلس نمایندگان آمریکا را به تعطیلی کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، جلسه رأی گیری روز پنج شنبه کنگره آمریکا برای رسیدگی به پرونده قتل یک سیاهپوست به دلیل تهدیدات امنیتی لغو شد.

بر اساس این گزارش، پلیس کنگره در اطلاعیه‌ای نسبت به قصد برخی افراط گرایان برای حمله به اعضای کنگره یا ساختمان آن هشدار داد.

پلیس فدرال و همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز با تقویت این هشدارها، گفتند که افراط گرایان در مورد برنامه‌های کنترل کنگره و برکناری نمایندگان دموکرات در ۴ مارس یا حدود آن بحث کرده‌اند.

در پی این موضوع، مجلس نمایندگان رأی‌گیری روز پنج‌شنبه خود را لغو کرد.

کد مطلب 5161459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه