تهدید امنیتی موجب تعطیلی جلسه کنگره آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، جلسه رأی گیری روز پنج شنبه کنگره آمریکا برای رسیدگی به پرونده قتل یک سیاهپوست به دلیل تهدیدات امنیتی لغو شد.

بر اساس این گزارش، پلیس کنگره در اطلاعیه‌ای نسبت به قصد برخی افراط گرایان برای حمله به اعضای کنگره یا ساختمان آن هشدار داد.

پلیس فدرال و همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز با تقویت این هشدارها، گفتند که افراط گرایان در مورد برنامه‌های کنترل کنگره و برکناری نمایندگان دموکرات در ۴ مارس یا حدود آن بحث کرده‌اند.

در پی این موضوع، مجلس نمایندگان رأی‌گیری روز پنج‌شنبه خود را لغو کرد.