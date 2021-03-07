مراسم اولین سالگرد طلبه جهادگر مرحوم حجت الاسلام احمد خسروی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین سالگرد درگذشت طلبه جهادگر، مرحوم حجت الاسلام احمد خسروی، دوشنبه ۱۸ اسفندماه در مسجد دو طفلان مسلم قم برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع، استاد حوزه علمیه قم سخنرانی و حاج حسین یکتا از خاطرات و فعالیت‌های جهادی او روایتگری خواهد کرد، همچنین کربلایی جوادی احمدی و میثم طاهری مرثیه سرایی خواهند نمود.

گفتنی است مرحوم حجت الاسلام احمد خسروی از طلاب جهادی حوزه علمیه قم بود که ضمن حضور فعال در خدمت رسانی به مناطق محروم کشور، در هنگام وقوع بلایای طبیعی همانند سیل و زلزله، در خط مقدم کمک رسانی به مردم بود و فعالیتی خستگی ناپذیر داشت.

مرحوم حجت الاسلام احمد خسروی در سیل سال گذشته سیستان و بلوچستان هم عاشقانه به کمک مردم سیل زده شتافت و از هیچ تلاشی برای کاهش مشکلات سیل زدگان کوتاهی نکرد.

وی در ایام شیوع کرونا در عرصه جهاد کمک به سلامت مردم نیز حضوری فعال داشت و پس از ابتلاء به بیماری کرونا، سرانجام در ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ روح بلندش به دیدار حضرت حق تعالی شتافت.