۷۵۰ هزار آمریکایی این هفته بیکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد در هفته گذشته تعداد آمریکاییهایی که برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردهاند به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است.
این گزارش جدید نشاندهنده افزایش روند بیکاری نسبت به هفته قبل است. یک هفته قبل تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه در آمریکا به ۷۳۶ هزار نفر رسیده بود.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی داوجونز پیشبینی میکردند تعداد بیکاران این هفته ۷۵۰ هزار نفر باشد.
تعداد افرادی که بیکاری آنها بیش از دو هفته بوده و به صورت مداوم حقوق بیکاری دریافت میکنند افت کرده و به ۴.۳ میلیون نفر رسید.
تعداد کل آمریکاییهایی که تحت برنامههای حمایتی مختلف حقوق بیکاری دریافت میکنند این هفته با اندکی کاهش به ۱۸ میلیون نفر رسید.
افزایش اندک تعداد بیکاران نسبت به هفته گذشته از نظر بسیاری از کارشناسان خبر مثبتی قلمداد شد چراکه انتظار میرفت در هفتهای که آمریکا تحت تأثیر طوفانی از سرمای شدید هوا قرار گرفت که بخشهای بزرگی از تگزاس را به تعطیلی کشاند، تعداد بیکاران به شدت افزایش پیدا کند.
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