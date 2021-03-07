احتمال غیبت دو بازیکن کلیدی پورتو در بازی با یوونتوس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در هفته بیست و دوم لیگ پرتغال به مصاف تیم ژیل ویسنته رفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

ژسوس کورونا و په په دو بازیکن کلیدی و سرشناس پورتو بین دو نیمه این مسابقه به دلیل مصدومیت، تعویض شدند.

«سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو در نشست خبری بعد از بازی اعلام کرد که دوقلوی پای په په آسیب دید و قادر به ادامه بازی نبود. وی همچنین با اشاره به مصدومیت کورونا، اعلام کرد در اینکه این دو بازیکن پورتو را مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا همراهی کنند، تردیدهایی وجود دارد.

تیم فوتبال پورتو روز سه شنبه این هفته در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ایتالیا به مصاف یوونتوس می‌رود. بازی رفت دو تیم در پرتغال با نتیجه ۲ بر یک به سود پورتو تمام شده بود.