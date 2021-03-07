پوستر جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره، آئین رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان روز گذشته ۱۶ اسفند با حضور رئیس و عضو شورای اسلامی شهر، شهردار کاشان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و جمعی از هنرمندان در سالن اجتماعات شهرداری کاشان برگزار شد.

سعید ابریشمی‌راد شهردار کاشان و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر مهر کاشان در مراسم رونمایی از پوستر این رویداد با بیان اینکه ذات هنر زیبا است و همه فارغ از هر دسته‌بندی، زیبایی را دوست دارند و از آن لذت می‌برند چرا که ایجاد حس تعلق می‌کند، گفت: این باور که تئاتر در انحصار گروهی از جامعه است، درست نیست چرا که تزریق روحیه نشاط و شادی یکی از بزرگترین رسالت‌های اجتماعی شهرداری است که توانسته‌ایم آن را با اجرای جشنواره سراسری تئاتر مهر زنده نگه داریم.

ابریشمی‌راد شرایط کنونی جامعه در وضعیت کرونا و برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری در کاشان را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در سال جاری با وجود کرونا برای اینکه بتوانیم نشانه‌های پویایی را در شهر شاهد باشیم، رویدادهای مختلفی به ثمر نشست که ما به آن افتخار می‌کنیم.

در ادامه مراسم رونمایی از پوستر جشنواره، محمدحسین واحدیان رئیس ستاد برگزاری و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از شهردار کاشان به جهت حمایت از برنامه‌های سازمان قدردانی کرد و گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اهتمام در اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری توانسته است گام موثری در مسیر نشاط اجتماعی شهروندان بر دارد.

واحدیان با اشاره به اجرای جشنواره امسال در شرایط خاص و اینکه سبک جشنواره در این دوره متفاوت است، بیان کرد: کرونا محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده به گونه‌ای که این محدودیت‌ها باعث شکوفایی نگاه‌ها و تقویت برگزاری جشنواره شده است و سعی ما نیز در برگزاری هر چه بهتر این حرکت فرهنگی و هنری خواهد بود.

در پایان این جلسه از پوستر این رویداد هنری که با تکیه بر نمادهای تصویری نظیر بز سیلک به عنوان تندیس جشنواره و پرده تئاتر توسط حسین آقامیری طراحی و تایپوگرافی آن توسط حمیدرضا قاسمی‌فرد انجام شده است، رونمایی شد.

نکته قابل توجه دیگر در این پوستر آن است که شرایط کرونایی و فضای سرد این روزهای تئاتر در رنگ بندی و هویت پوستر تاثیر گذار بوده است و تمام فرم‌های لی‌آوت و تایتل بر مبنای فرم‌های صحنه آمده و از قالب خوشنویسی خارج شده تا فضای بهتری را نسبت به این دوره ایجاد کند.

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در ۴ بخش مسابقه‌ صحنه‌ای، نمایش‌های کودک و نوجوان، مهمـانان و ویژه و بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی با موضوع آزاد به دبیری خیام وقارکاشانی، از نیمه اسفند ماه با بخش «اتوبوس تئاتر» به عنوان بخش جنبی جشنواره شروع شد که این برنامه تا پایان هفته جاری در نقاط مختلف شهر و چند شهر اطراف کاشان اجرا می‌شود.