به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت و گوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مختلف کشور و با موضوع گفت و گو بر محور تحول با حضور علی‌اکبر مونسان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اعضای شورای معاونان، مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری سراسر کشور و روسای ۷۶۰ منطقه آموزش‌وپرورش کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست دستیابی به هم‌افزایی و همکاری مشترک بین دستگاه‌ها است تا بتوانیم سریع‌تر به هدف نهایی سازمان برسیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به این که فرهنگ جامعه و میراث فرهنگی هر کشور، محصول یادگیری است، گفت: انسان‌ها ابتدا یادگیرنده هستند و سپس براساس میزان و کیفیت یادگیری، به انسان‌هایی خلاق و یادآور تبدیل می‌شوند. تمام مجموعه‌ها با یادگیری ارتقا می‌یابند و مأموریت وزارت آموزش‌وپرورش، تسهیل، تسریع و راهبری یادگیری است.

وی با اشاره به این که برای دستیابی به تمام اهداف باید از یادگیری شروع کنیم، اظهار کرد: آنچه آموزش‌وپرورش را تبدیل به نهاد آینده‌ساز و هویت‌ساز جامعه تبدیل می‌کند، آموزش یادگیری است اما ابتدا انسان‌ها باید یاد بگیرند که چگونه بیاموزند؟

وی گفت: افراد در ارتباط با محیط، اجتماع می‌آموزند و چگونگی ارتباطات هر شخص با دیگران و محیط، عرصه‌های ناب یادگیری را برای آن شخص فراهم می‌آورد.

حاجی میرزایی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های یادگیری در دنیا و جامعه ما این است که چطور نهادهای مختلف می‌توانند با ترکیب و تلفیق هوشمندانه، هم‌افزایی ایجاد کنند و در جهت حمایت از مأموریت‌ها، هم‌راستا شوند و نقش آفرینی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به این که موضوع مشترک دو وزارتخانه در نشست امروز، توسعه آموزش‌های مهارتی دانش آموزان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است، بیان کرد: وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند در عرصه‌های مختلف مانند حوزه خدمات مسافرتی، آشنایی با مفاخر فرهنگی، آشنایی با میراث فرهنگی، تجهیز و غنی‌سازی مکان‌های فرهنگی، تجهیز و تقویت گردشگری به‌عنوان عنصر مهم یادگیری، حمایت از توسعه صنایع‌دستی، تأمین فرصت‌های مناسب برای آشنایی دانشجو معلمان با مفاهیم فرهنگی و نیاز فرهنگی، برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های مشترک آموزشی برای تجهیز معلمان به ظرفیت‌هایی که آن را آموزش دهند و مشارکت در ایجاد هنرستان‌هایی که با آموزش مهارت‌های لازم و توسعه آگاهی دانش آموزان در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی و تأمین نیروی کار ماهر با وزارت میراث فرهنگی، گردگشگری و صنایع دستی همکاری کند.

وی گفت: فارغ‌التحصیلی دانش آموزان الزاماً نباید به دانشگاه متصل شود بلکه برای بسیاری از مشاغل نیاز به مهارت در سطوح عمومی داریم و باید بتوانیم در دوره تحصیلات عمومی، دانش آموزان را برای این مشاغل آماده کرده و مهارت‌های لازم را به آن‌ها آموزش دهیم.