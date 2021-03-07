پرسپولیس پیگیر رفع محرومیت است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز محمودزاده درباره بسته شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس تاکید کرد: این یک مبحث حقوقی است. با توجه به آرای کمیته انضباطی و تعیین وضعیت بابت پرونده‌هایی که سال هاست باقی مانده، پنجره تراکتور هم بسته بود اما با تضامین و پرداخت‌ها پنجره را باز کردند.

محمودزاده افزود: ما در کنار باشگاه‌ها و در تعامل با آنها هستیم ولی فدراسیون و سازمان لیگ هم با مشکل پرونده‌های باز مواجه است که مطالبات مردم و اشخاص حقوقی و حقیقی است.

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ درباره پرسپولیس یادآور شد: پنجره بین المللی پرسپولیس بسته بود ولی مسئولان این باشگاه تلاش کردند و ITC مهدی ترابی را هم گرفتند. در بخش داخلی هم پیگیر هستند تا مشکل محرومیتشان را حل کنند.

محمودزاده که با رادیو تهران صحبت می‌کرد، درباره مهلت نقل و انتقالات زمستانی هم گفت: با توجه به بازه زمانی نیم فصل، نقل و انتقالات تا ۲۸ اسفند ادامه دارد و باشگاه‌ها می‌توانند حداکثر تا ۶ بازیکن جذب کنند. چون سهمیه لیگ برتر از ابتدای فصل معنا دارد، در نیم فصل چیزی به نام سهمیه لیگ برتری نداریم. باشگاه‌ها با فسخ دو طرفه یا اقاله می‌توانند بازیکن جدید را به لیست خود اضافه کنند. حتی اگر بازیکنی جدید به یک تیم اضافه شده باشد، بازهم با رضایت طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند مشروط به اینکه همان سقف ۶ بازیکن رعایت شود و این اتفاق قبل از ۲۸ اسفند رخ بدهد.