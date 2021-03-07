زمینه های تقویت امید در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و شورای ورزش همگانی با اشاره به اهمیت ایجاد امید در جامعه، گفت: این امید به واسطه زیرساخت‌ها و بسترهای اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به وجود خواهد آمد.

زارع در ادامه با بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از مهم‌ترین اولویت مسئولان است، افزود: برای تحقق این امر نیازمند بهره گیری از اقتصاد دانش بینان هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید به سمت استفاده از اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم، اضافه کرد: هزینه کردن این بخش سرمایه گذاری است که در کوتاه‌ترین زمان بازگشت دارد و در این مسیر نیز باید به توانمندی جوانان اعتماد کنیم.

استاندار گیلان در ادامه بر ضرورت کسب مهارت در کنار تحصیل تأکید کرد و افزود: کسب مهارت در همه بخش‌ها اعم از رفتاری، گفتاری و زندگی و کسب و کار لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه امروز بنیان خانواده و تأثیر بر روی جوانان حربه دشمنان است، ادامه داد: باید بسترهای لازم برای بهره گیری از ظرفیت و توانمندی جوانان را فراهم شود.

زارع همچنین در ادامه به نقش و اهمیت ورزش در سلامت روح و جسم اشاره کرد و گفت: در این میان توجه به ورزش بانوان نیز با توجه به هجمه‌هایی که از سوی دشمن در این زمینه وجود دارد بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور پررنگ زنان در همه عرصه‌ها به ویژه حوزه ورزشی هستیم، اظهار کرد: دولت نیز به این بخش توجه ویژه دارد و در سطح استان نیز همه مسئولان باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه هر چیزی که زمینه تقویت امید در سطح جامعه را فراهم می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: شوراها، شهرداران و دهیاران زیرساخت‌ها و فضاهای ورزشی و تفریحی را توسعه دهند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در سال آینده و نقش حضور و مشارکت جوانان در این رویداد بزرگ سیاسی، گفت: مشارکت پرشور جوانان در عرصه انتخابات نشان دهنده تداوم حرکت انقلاب به سمت پویایی است.