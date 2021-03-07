۲۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۹ نفر

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ابتلاء، بهبود و مرگ و میر بیماری کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۵۰۰ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۳۰ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند، ادامه داد: از این تعداد ۱۰۲ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۸۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند، ابراز داشت: از این تعداد ۷۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی افزود: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۷۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.

نجیمی با اشاره به مرگ ۹ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ابراز داشت: از این تعداد تاکنون تست چهار نفر مثبت کرونا بوده است.