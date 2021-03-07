تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، پلیس مینیاپولیس از وقوع تیراندازی در این شهر و کشته شدن دست کم یک نفر در جریان این حادثه خبر داد.

سی ان ان نیز با مخابره این خبر اعلام کرده که این حادثه درست در همان محل قتل «جورج فلوید» رخ داده است.

جورج فلوید یک شهروند سیاه پوست آمریکایی بود که سال گذشته میلادی (خرداد ماه سال جاری) در نتیجه خشونت پلیس آمریکا کشته شد و انتشار تصاویر مربوط به قتل وی موجب به راه افتادن اعتراضات گسترده در این کشور شد.

به گفته سخنگوی پلیس، نیروهای امنیتی مینیاپولیس به محض اطلاع از تیراندازی در مکان قتل فلوید به منطقه اعزام شدند.

این سخنگوی پلیس آمریکا خبر داد که پیش از حضور ماموران در محل تیراندازی، یک نفر به بیمارستان منتقل شده بود اما در بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

مقام‌های پلیس مینیاپولیس آمریکا توضیح بیشتری درباره تیراندازی ندادند و اسامی قربانی و مظنونین این تیراندازی را هم منتشر نکرده‌اند.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا موجب شده تا در اغلب جرم هایی که در این کشور رخ می دهد اسلحه وجود داشته باشد و همین موجب شده تا هر روزه تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی در نتیجه تیراندازی کشته و یا زخمی شوند.

تیراندازی و خشونت مسلحانه در حالی هر سال جان هزاران آمریکایی را می‌گیرد که لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می دهد، روزانه حداقل ۷ کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته شده‌اند.