بازگشت اعتماد؛ رمز بهبود بازار سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آئین راه‌اندازی معاملات آتی نقره و تالار حراج باز بورس کالا گفت: شتاب بورس کالای ایران در مسیر توسعه بازارها، طراحی ابزارهای جدید و نوآوری‌های قابل تقدیر است و سازمان بورس از هرگونه حمایتی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شک از توسعه فعالیت‌های بورس کالا حمایت می‌کند تا این بورس در مسیر هموارتری حرکت نماید.

دهقان دهنوی اظهار داشت: باید از نوع نگاه و از ادبیات سیاسی در بازار سرمایه دوری کنیم که راه حل همین است. البته ۶۲ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه وجود دارد و این موضوع سبب شده مقامات سیاسی هم نسبت به بورس و بازار سرمایه بی تفاوت نباشند و قطعاً کاندیداهای ریاست جمهوری هم باید سیاست‌هایی در این زمینه داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه باید با کمک هم به سمت تقویت اعتماد و ثبات در بازار سرمایه حرکت کنیم و سهامداران نیز باید با ابزارهای مدیریت ریسک بهترین تصمیم را برای دارایی‌های خود داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سرمایه گذاری در طول سال‌های اخیر مطلوب نبوده اما وقتی شفافیت در کار باشد قطعاً شاهد توسعه و امنیت سرمایه گذاری در کشور خواهیم بود. از سوی دیگر سیاست گذاران هم باید افق بلندمدتی را برای صنایع حاکم کنند و در نظر بگیرند تا سرمایه گذاران بتوانند برنامه خود را برمبنای آن تدوین کنند.

وی وزارت صمت را مسئول صنعت و معدن کشور خواند و گفت: تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همواره با ریسک قیمت مواجه اند که در این حوزه ابزارها و ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند آنها را در مدیریت ریسک و در نهایت بهره وری و تولید کمک نماید و قطعاً با مسیری که در حال طی شدن است به این نتیجه خواهیم رسید.

دهقان دهنوی یک بعد توسعه را نیازسنجی مالی و مدیریت ریسک واحدها خواند و عنوان کرد: باید مطابق این نیازها و برای مدیریت ریسک بنگاه‌ها، ابزار پیشنهاد دهیم.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: تشکیل سهامداران حقیقی یا خرد جزو برنامه هاست و شروع شده و هیئت موسسی از افراد صاحب نام و بی طرف تشکیل خواهد شد. درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی بورس برای حمایت از سهامداران خرد نیز باید گفت این مصوبه چیزی جز اوراق اختیار فروش تبعی نیست.

وی افزود: بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری در روند صعودی بازار از متوسط بازار بالاتر بوده و در شرایط کاهشی بازار نیز بازدهی آن‌ها کمتر از بازار افت داشته است؛ این یعنی مدیریت ریسک درنتیجه این صندوق‌ها به سرمایه گذاران خرد پیشنهاد می‌شود.

دهقان دهنوی در پایان با بیان اینکه ورود به بازار رمز ارزها غیر قانونی بوده و این بستر به کانالی برای خروج سرمایه از کشور مبدل شده، گفت: نوسان امسال بازار سرمایه در سایر بازارها نیز مشاهده شد و شاخص طلا و ارز هم نزولی شدند اما نزول این بازارها مقطعی بود که برای بازگشت بازار سهام به روندی معقول نیز به اعتماد مجدد نیاز داریم.