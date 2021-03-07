محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیاد بزرگ ورزشی محلات یزد از این المپیاد به عنوان راهی برای تقویت نشاط اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: برگزاری المپیاد ورزشی محلات در ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و می تواند در ایجاد پویایی و هم افزایی در محلات نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: این فعالیت بزرگ ورزشی با فراگیری گسترده برگزار شده و گروه های مختلف جامعه را در بر می گیرد، از اینرو می تواند تاثیرگذاری مناسبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و گسترش روحیه تعاون و مشارکت در سطح محلات به ویژه نسل جوان داشته باشد.

طالبی با اشاره به برگزاری مجازی این دوره از المپیاد به دلیل شیوع کرونا در استان بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهای مجازی در شرایطی که مردم امکان حضور فیزیکی در برنامه های ورزشی را ندارند، ضروری است چرا که هدف اصلی اعمال محدودیت های کرونایی، هم راستا با هدف اهم توسعه ورزش، حفظ سلامت شهروندان است.

استاندار یزد، استقبال شهروندان یزدی از این رویداد را نشان دهنده نیاز جامعه به این برنامه ها دانست و افزود: شرکت در این گونه برنامه ها، در کنار سلامت جسمی به ارتقای سلامت روحی نیز کمک می کند.

وی ادامه داد: به دلیل شیوع بیماری کرونا و قرار گرفتن مردم در قرنطینه و به دنبال آن آسیب های روحی و روانی، برگزاری این رویدادها می تواند این اثرات سوء را کاهش داده و به توسعه طراوت و نشاط اجتماعی کمک کند.

طالبی تاکید کرد: از سوی دیگر چنین رویدادهای بزرگ ورزشی با فراگیری گسترده، برای بالا بردن میزان فعالیت بدنی موثر است و از بروز بیماری هایی از جمله دیابت، فشار خون و چاقی که یزدی ها با آن دست به گریبان هستند، جلوگیری می کند.

وی، توجه به ورزش به ویژه در بین کودکان و نوجوانان یزدی را حائز اهمیت خواند و گفت: این گروه از جامعه به دلیل کاهش تحرک در معرض چاقی و سایر بیماری های مرتبط با آن هستند از این رو به کار گرفتن آنها به فعالیت های ورزشی، می تواند در سلامت نسل آینده استان نیز تاثیرگذار باشد.

استاندار یزد به اهمیت این المپیاد در مشارکت دادن بانوان در فعالیت های ورزشی اشاره کرد و گفت: یکی از بخش های مهم این المپیاد برگزاری مسابقات در حوزه بانوان است که باعث ترویج ورزش در بین اعضای خانواده شده و به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند.

وی از دیگر دستاوردهای برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی را استعدادیابی در رشته های مختلف ورزشی عنوان و بیان کرد: این رویداد می تواند اتفاقات پررنگی را در حوزه ورزش استان رقم بزند تا جایی که یزدی‌ها در رشته های مختلف ورزشی در سطح ملی و بین المللی خوش درخشیده و حرفی برای گفتن داشته باشند.