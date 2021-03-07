تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از میزان مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ تأمین آن از دیگر استان‌ها و پرداخت هزینه‌های جانبی همچون کرایه حمل است.

وی بیان داشت: قیمت مصوب مرغ تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بوده اما قیمت هر کیلو مرغ که خارج استان تأمین می‌شود به دلیل هزینه‌های جانبی ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان است.

صالحی افزود: نبود استان معین برای تأمین مرغ، یکی از مهمترین دلایل تأمین نشدن مرغ مورد نیاز استان و افزایش قیمت این محصول است.

وی افزود: بخشی از مشکلات کمبود مرغ در صورت تعیین استان معین برای تأمین نیاز کهگیلویه و بویراحمد رفع و از افزایش و نوسانات قیمت این محصول جلوگیری می‌شود.

صالحی تاکید کرد: واحدهای توزیع مرغ در استان که آن را به قیمت هر کیلو ۲۹ هزار تومان عرضه می‌کنند، متخلف بوده و با آنها به شدت برخورد می‌شود.