رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سالی که گذشت گفت: سال ۹۹ بسیار سخت بود و سخت نیز گذشت. از اوایل تیرماه تمرینات را با تیم سایپا آغاز کردیم. تمرینات در حالی آغاز شد که بازیکنان مبتلا به کرونا نبودند اما پس از گذشت دو هفته اکثر بازیکنان مبتلا شدند و ناچار شدیم برخی از روزها با ۳ یا ۴ بازیکن به تمرینات ادامه دهیم.

* موسوی بازیکن بزرگی است

وی ادامه داد: حضور سید محمد موسوی در تیم سایپا که از لیگ لهستان آمده بود تجربه خوبی برایمان بود. موسوی بازیکن بزرگی است و پس از جدایی از سایپا درخشش خوبی نیز در ایتالیا داشت. بازی کنار موسوی همچون سال‌های گذشته برایم ارزشمند بود.

* فشار زیادی رویم بود

ملی پوش اسبق والیبال افزود: پس از جدایی‌ام از تیم سایپا و حضورم در تیم پیکان فشار بسیاری رویم بود. با توجه به شرایط تیم پیکان در جدول رده بندی، انتظارات از من زیاد بود. خوشبختانه عملکرد خوبی در بازی مقابل هورسان داشتم و در نهایت منجر به پیروزی تیم شد که شیرین‌ترین خاطره ورزشی ام در سال ۹۹ نیز رقم خورد.

* آسیب دیدگی تلخ‌ترین تجربه ورزشی‌ام بود

صفایی به مصدومیتش اشاره و گفت: متاسفانه پس از بازی با هورسان در دیدار مقابل سیرجان از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شدم و دو هفته از مسابقات دور شدم در ادامه نیز پس از بهبودی نسبی مجدد در تمرینات از همان ناحیه دچار آسیب دیدگی شدم و تا پایان فصل شانس حضور کنار تیم را از دست دادم. این آسیب دیدگی تلخ‌ترین تجربه ورزشی‌ام بود چرا که بسیار در اوج بودم و می‌توانستم به تیم کمک بسیاری کنم. همراه با امیر حسینی برای کمک به تیم پیکان رفته بودیم. امیر پاسور با تجربه‌ای است که باید قدر او را دانست.

* لیگ متفاوتی را پشت سر گذاشتیم

صفایی لیگ برتر سال ۹۹ را لیگ متفاوت عنوان کرد و گفت: سال‌هاست در لیگ حضور دارم اما امسال لیگ متفاوتی را پشت سر گذاشتیم. رقابتِ تیم‌ها بسیار به هم نزدیک و نتایج غیر قابل پیش بینی بود. فشار مسابقات بالا و به جرات می‌توانم بگویم سال پر آسیبی برای بازیکنان بود.

* مردم زندگی با کرونا را پذیرفته‌اند

پشت خط زن والیبال ایران با اشاره به شرایط کرونایی ایران و جهان اظهار داشت: به وضعیت کرونایی عادت کرده‌ایم. قبلاً از یک ماسک استفاده می‌کردیم و حال از دو ماسک! مردم زندگی با کرونا را پذیرفته‌اند. بیش‌تر از گذشته باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم تا با همدلی و همکاری یکدیگر ویروس را ریشه کن کنیم. خوشبختانه از معدود بازیکنانی هستم که تا امروز به ویروس مبتلا نشده‌ام.

* کرونا مزایای مثبتی نیز داشت

وی به فرصت‌هایی که ویروس کرونا برایش مهیا کرده بود نیز اشاره و بیان کرد: کرونا خیلی هم بد نبود و شرایطی را برایم فراهم کرد تا بیش‌تر در خانه باشم و به مطالعه بپردازم. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی هستم و امسال فرصت بیش‌تری داشتم که درس بخوانم و با مدل خوبی نیز ترم را به پایان برسانم. ورزشکاران حرفه‌ای به دلیل تمرینات سنگین و مسافرت‌های زیاد فرصت محدودی برای درس خواندن دارند اما امسال از این موقعیت در جهت مثبت استفاده کردم. در دورانی نیز که دچار آُسیب دیدگی بودم با توجه به تعطیلی مدارس، خواهرزاده‌ام کنارم بود و حضورش کنارم در این شرایط سخت قوت قلب بود. اینها نیز از محاسن کرونا بود.

* برنامه‌ام برای تعطیلات ماندن در خانه است

صفایی تاکید کرد: امیدوارم مردم تعطیلات در خانه بمانند. برنامه‌ام برای تعطیلات ماندن در خانه است تا کتاب‌هایی که فرصت خواندنشان را نداشتم مطالعه کنم. باید خودمان را با کتاب و فیلم سرگرم کنیم. کادر درمان در یک سال گذشته فشار زیادی متحمل شدند، امیدوارم مردم با رعایتِ حداقل ترین نکات بهداشتی کمی فشار را از روی این عزیزان برداشته و کمک کنیم سال جدید همدل‌تر از قبل باشیم. تمرینات بدنسازی‌ام را نیز حتماً در برنامه خواهم داشت تا برای فصل جدید پر قدرت تر ظاهر شوم.

والیبالیست تیم پیکان در پایان گفت: آرزویم این است مردم ایران و جهان هر چه زودتر از شر ویروس کرونا خلاص شوند و به زندگی عادی بازگردیم. امیدوارم وضعیت اقتصادی خوب شود و مردم را شاد و خندان ببینیم. مردم ایران همیشه سخت کوش و صبور بوده‌اند. به صبوری ادامه دهیم و به امید روزی باشیم که خنده دوباره بر چهره مردم بنشیند.