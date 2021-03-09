به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی به خطری که از سوی تعدادی از برج‌های ساختمانی نیمه‌کاره شهروندان کرمانشاهی را تهدید می‌کند اشاره و اظهار کرد: اخیراً گزارش‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری به دادسرای کرمانشاه واصل شده که حاکی از خطرساز بودن برخی پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره شهر است.

وی مهمترین خطر این پروژه‌های ساختمانی را جرثقیل‌های فرسوده و رها شده آن‌ها اعلام کرد و افزود: در برخی از پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی در سطح کلان شهر کرمانشاه که در سالیان اخیر غیر فعال بوده‌اند، تاورکرین یا جرثقیل‌های بلند در داخل کارگاه‌های مذکور وجود دارد که به دلیل عدم فعالیت فرسوده شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به فرسودگی و رهاشدگی این جرثقیل‌های برج ساز، احتمال سقوط آن‌ها و بروز خطرات جانی و مالی غیر قابل جبران برای عابرین و همسایگان وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق عمومی مدیران مناطق شهرداری کرمانشاه با همکاری فرماندهی انتظامی این شهرستان باید نسبت به جمع‌آوری و برچیدن جرثقیل‌های مذکور اقدام کنند.

کرمی تاکید کرد: پس از انجام اقدامات پیشگیرانه مورد تاکید نتیجه را به دادستانی کرمانشاه باید اعلام شود.

وی گفت: از آنجایی که طی سال‌های اخیر مواردی از حادثه ساز بودن چنین جرثقیل‌هایی مشاهده شده، بنابراین دستگاه‌های مذکور به منظور پیشگیری از هر حادثه احتمالی باید سریع‌تر اقدام کنند.