میزان ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی/ طب سنتی ایرانی بالاترین ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

ثبت نام در این آزمون از امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۲ اسفند ۹۹ ادامه دارد.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی بر اساس آزمون کتبی، سوابق، مصاحبه و تهیه طرح واره انجام می‌گیرد.

بر این اساس در پذیرش دکتری تخصصی آزمون کتبی ۵۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه علمی ۳۰ درصد و در پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی آزمون کتبی ۳۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد، مصاحبه علمی ۳۰ درصد و تهیه طرح واره ۲۰ درصد تاثیر دارند.

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سئوالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

ظرفیت اولیه رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. این ظرفیت به همراه فهرست دانشگاه‌های پذیرنده اولیه بوده و ممکن است در اعلام نهایی تغییراتی در رشته‌های مختلف بر اساس شرایط انجام شود.

ممکن است برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دانشجو دریافت کنند و یا برخی از دانشگاه‌ها به دلایل گوناگون علمی و اجرایی از ظرفیت پذیرش حذف شوند.

تغییرات احتمالی در ظرفیت‌های پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس ظرفیت اعلام شده، ظرفیت عادی در گروه علوم پایه پزشکی ۸۷۰ نفر و ظرفیت شهریه پرداز ۲۵۲ نفر و در مجموع ظرفیت یک هزار و ۱۲۲ نفر است. همچنین در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی مجموع ظرفیت عادی و شهریه پرداز ۲۰ نفر و در رشته‌های تخصصی داروسازی نیز ۲۱۵ نفر است.

در مجموع یک هزار و ۴۶ نفر در ظرفیت عادی، ۳۱۱ نفر در ظرفیت شهریه پرداز و یک هزار و ۳۵۷ نفر در مجموع تمامی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی پذیرش می‌شوند.

پذیرش در دانشگاه‌ها یا مراکز شامل: دانشگاه علوم پزشکی ارتش، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهید رجایی و موسسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام می‌شود اما سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن موسسه است.

وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص شرایط خاص این موسسات نخواهد داشت.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس، امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار مید هند. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات باید به سایت اینترنتی دانشگاه‌های مورد نظر مراجعه کنند.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برای اعضای رسمی سپاه با ارائه مجوز شرکت در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تایید لیست شرکت کنندگان توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام خواهد شد.

رشته‌های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه مراجعه کنند.

تحصیل در دوره‌های شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام خواهد شد. داوطلبان جهت کسب اطلاعات درباره مبلغ شهریه باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه در رشته / محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفی نباشد، داوطلب در پذیرش نهایی به سایر اولویت‌های انتخابی خود معرفی خواهد شد.

گرایش‌های مختلف در هر رشته توسط گروه‌های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین می‌شود.

در رشته محل‌هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبداء خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را براساس، تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌ها در هر محل که دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند، بگذراند.

ظرفیت‌های اولیه رشته‌های تخصصی علوم پایه، بهداشت

ردیف رشته عادی (نفر) شهریه پرداز (نفر) ۱ اپیدمیولوژی ۱۷ ۲ ۲ اخلاق پزشکی ۸ صفر ۳ ارگونومی ۴ یک ۴ اعضای مصنوعی ۶ ۳ ۵ اقتصاد سلامت ۱۰ یک ۶ انفورماتیک پزشکی ۱۱ یک ۷ انگل شناسی پزشکی ۱۶ صفر ۸ ایمنی شناسی پزشکی ۱۷ ۳ ۹ آمار زیستی ۲۱ صفر ۱۰ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۲۲ ۱۱ ۱۱ آموزش پزشکی ۱۵ صفر ۱۲ آینده پژوهی سلامت ۵ صفر ۱۳ باکتری شناسی پزشکی ۲۷ یک ۱۴ بهداشت باروری ۱۷ ۶ ۱۵ بهداشت حرفه‌ای ۱۴ ۳ ۱۶ بهداشت محیط ۳۰ صفر ۱۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۷ ۲ ۱۸ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها

(حشره شناسی پزشکی) ۵ ۱ ۱۹ بینایی سنجی ۳ ۲ ۲۰ بیوشیمی بالینی ۲۹ ۹ ۲۱ بیولوژی تولید مثل ۱۲ ۵ ۲۲ پرستاری ۴۴ ۱۶ ۲۳ پزشکی مولکولی ۳۱ ۱۰ ۲۴ تاریخ علوم پزشکی ۳ صفر ۲۵ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۸ ۶ ۲۶ روانشناسی بالینی ۱۴ ۳ ۲۷ روانشناسی نظامی یک ۲ ۲۸ زیست پزشکی سامانه‌ای ۳ یک ۲۹ زیست فناوری پزشکی ۳۱ ۱۳ ۳۰ ژنتیک پزشکی ۱۷ ۴ ۳۱ سالمند شناسی ۶ ۳ ۳۲ سلامت در بلایا و فوریت‌ها ۲۵ یک ۳۳ سلامت و رفاه اجتماعی ۳ یک ۳۴ سیاست‌های غذا و تغذیه ۲ یک ۳۵ سیاستگذاری سلامت ۹ ۳ ۳۶ شنوایی شناسی ۴ صفر ۳۷ طب سنتی ایرانی ۵۲ ۱۸ ۳۸ طب سوزنی ۴ یک ۳۹ علوم اعصاب ۲۰ ۴ ۴۰ علوم بیومدیکال مقایسه‌ای ۳ صفر ۴۱ علوم تشریحی ۲۶ ۵ ۴۲ علوم تغذیه ۲۱ ۸ ۴۳ علوم سلولی کاربردی ۹ ۵ ۴۴ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی-تصویربرداری مولکولی ۳ صفر ۴۵ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی-فناوری‌های عصبی ۵ ۲ ۴۶ علوم و صنایع غذایی ۵ ۲ ۴۷ فارماکولوژی ۱۸ ۳ ۴۸ فیزیک پزشکی ۱۶ ۲ ۴۹ فیزیوتراپی ۱۶ ۶ ۵۰ فیزیولوژی ۲۱ ۹ ۵۱ فیزیولوژی ورزش یک یک ۵۲ قارچ شناسی پزشکی ۱۱ یک ۵۳ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۶ ۲ ۵۴ کار درمانی ۴ ۲ ۵۵ گفتار درمانی ۹ صفر ۵۶ مامایی ۷ ۲ ۵۷ مددکاری اجتماعی ۲ یک ۵۸ مدیریت اطلاعات سلامت ۱۴ صفر ۵۹ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۲۵ ۳۴ ۶۰ مشاوره توانبخشی ۳ ۲ ۶۱ مطالعات اعتیاد ۱۰ ۵ ۶۲ مهندسی بافت ۲۱ ۸ ۶۳ مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک ) ۱۱ ۲ ۶۴ مهندسی پزشکی (رباتیک) ۲ ۵ ۶۵ نانوفناوری پزشکی ۸ ۴ ۶۶ ویروس شناسی پزشکی ۱۱ ۳ ۶۷ هوش مصنوعی در علوم پزشکی ۴ صفر ۶۸ یادگیری الکترونیکی در آموزش ۵ صفر

ظرفیت‌های اولیه رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و داروسازی

رشته‌های تخصصی دندانپزشکی ردیف رشته عادی (نفر) شهریه پرداز (نفر) ۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۱۱ ۳ ۲ مواد دندانی ۴ ۲ رشته‌های تخصصی داروسازی ردیف رشته عادی (نفر) شهریه پرداز (نفر) ۱ اقتصاد و مدیریت دارو ۶ ۲ ۲ زیست فناوری دارویی ۱۷ ۴ ۳ داروسازی بالینی ۲۱ ۶ ۴ داروسازی سنتی ۲۰ ۱۰ ۵ داروسازی هسته‌ای ۴ یک ۶ زیست مواد دارویی ۶ ۲ ۷ سم شناسی ۱۴ ۸ ۸ شیمی موادخوراکی و آب شناسی پزشکی ۲ ۱ ۹ شیمی دارویی ۱۵ یک ۱۰ فارماسیوتیکس ۲۱ ۴ ۱۱ فارماکوگنوزی ۱۷ ۷ ۱۲ کنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ۱۰ ۲ ۱۳ نانوفناوری دارویی ۸ ۶

برخی از ظرفیت‌ها به صورت مشترک ارائه شده است.