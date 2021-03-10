به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد کرونای شهرستان شادگان، اظهار کرد: با توجه به تمدید محدودیت‌های کرونایی بار دیگر اعمال این محدودیت‌ها همچنان در این شهرستان به قوت خود باقی است و از مردم انتظار می‌رود که مصوبات ستاد کرونا را به خوبی رعایت کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار روزانه افراد مبتلا به کرونای شهرستان شادگان، هم‌اکنون وضعیت این شهرستان در شرایط قرمز قرار دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: با توجه به شرایط شیوع کرونا، ازدحام جمعیت در برخی از بانک‌ها و ادارات شهرستان شادگان قابل قبول نیست و لازم است برای جلوگیری از این کثرت جمعیت در این اماکن چاره‌ای اندیشیده شود.

صبری پور گفت: اعضای ستاد کرونا شهرستان موظف هستند که رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در همه بانک‌ها، ادارات و هر مکانی که با ازدحام جمعیت در شهرستان شادگان وجود داشته باشد، پیگیری کنند و در صورت بی‌توجهی به این دستورالعمل‌ها، با آنها برخورد قانونی و قاطع کنند چرا که سلامت و امنیت جانی مردم، مهم‌ترین وظیفه مسئولان است.