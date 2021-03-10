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۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۱

ارزیابی بازرسی‌کل صمت سازمان بازرسی از دلیل عمده گرانی میوه؛

عدم صدور فاکتور رسمی توسط غرفه‌های فروش میوه

عدم صدور فاکتور رسمی توسط غرفه‌های فروش میوه

سازمان بازرسی اعلام کرد عدم صدور فاکتور رسمی توسط غرفه‌های فروش میوه در میدان بزرگ تخلف است و متخلفان اعمال قانون می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته طی گشت مشترک بازرسی امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت استان و اتاق اصناف تهران از طریق مراجعه به میوه‌فروشی‌های سطح شهر مشخص شد قیمت‌های فروش بعضاً تا دو برابر گران‌تر از قیمت‌های میدان بزرگ میوه و تره‌بار بوده و فاکتورهای خرید ارائه شده نیز فاقد مشخصات خریدار، فروشنده و مهر است. ضمن اینکه علاوه بر آن سود، مصوب خرده‌فروشی به میزان ۳۵ درصد نیز رعایت نشده است.

بر اساس بررسی‌های بعمل آمده، از دلایل گرانی میوه در سطح شهر، عدم صدور فاکتور رسمی توسط غرفه‌های میوه‌فروشی در میدان بزرگ و عدم نظارت اتحادیه بر فاکتورهای فروش غرفه‌داران است.

طی بازدید و بازرسی بعمل آمده، فروشندگان متخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال قانون شدند.

به گفته اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، روز جاری در گشت‌های مختلف و سرکشی‌های مبسوط به همراه مسؤولین و مقامات وزارت صمت، موضوع پیگیری و اقدامات ذی‌ربط در بازار انجام خواهد شد.

کد مطلب 5166789

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