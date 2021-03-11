شمشیربازان ایران به جدول ۱۲۸ نفره جام جهانی مجارستان صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی شمشیربازی مجارستان در اسلحه سابر از امروز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای مقدماتی در بوداپست آغاز شد.

در جریان این دیدارها فرزاد باهر ارسباران صاحب ۴ برد شد و نتیجه دو دیدار را هم واگذار کرد. علی پاکدامن به جز دیدار با نماینده ایتالیا نتیجه ۵ دیدار دیگر را به سود خود به پایان رساند. محمد فتوحی در مصاف با چهار نفر از حریفانش به برتری دست یافت اما مقابل ۲ نفر از آنها متحمل شکست شد. محمد رهبری و نیما زاهدی هم در دیدارهای مقدماتی و در مجموع صاحب ۵ برد و ۲ باخت شدند.

بدین ترتیب هر پنج شمشیرباز کشورمان امتیاز لازم برای صعود به جدول اصلی و ۱۲۸ نفره جام جهانی مجارستان را به دست آوردند.

مجتبی عابدینی دیگر نماینده اعزامی ایران به این رقابت هاست که به دلیل جایگاهش در رنکینگ جهانی از دیدارهای مقدماتی معاف شده و به طور مستقیم در جدول اصلی قرار گرفت.