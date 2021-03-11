به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید سعید راد در خصوص تأمین میوه ایام عید و ماه مبارک رمضان گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و تذکراتی که در خصوص قیمتهای بازار میوه دادند، روز شنبه جلسهای با حضور مسئولان وزارت صمت، نمایندگان سایر دستگاههای مربوطه دولتی و اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی در بخش تولید، توزیع و عرضه میوه در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در حاشیه جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار که امروز پنجشنبه برگذار گردید افزود: در این جلسه با اعلام آمادگی همه بخشهای خصوصی و دولتی، مقرر شد با در اختیار گذاشتن غرفه رایگان به بخش تولید در ۸۰ نقطه در سطح تهران، امکان عرضه مستقیم میوه فراهم شود.
راد با اشاره به همکاری انجام شده بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و بخش تولید گفت: با در اختیار گذاشتن این غرفهها تولید کنندگان میتوانند محصولات خود رابا قیمت سازمان میادین عرضه کنند و در حال حاضر این نقاط آماده و برخی از تولیدکنندگان نیز برای انجام این کار مراجعه کردهاند.
وی از آمادگی کامل سازمان متبوع خود جهت همکاری و مشارکت با این طرح خبر داد و تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار، ۲۵۳ میدان میوه و تره بار تهران درنظر گرفته شده است که در اختیار این دوستان قرار گیرد تا بتوانند محصول تولیدی و با کیفیت خود را با قیمت مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرفکننده برسانند.
راد با توضیح اینکه در تهران مذاکرات لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در این زمینه انجام شده است گفت: با اتحادیههای باغداران استان و شهرستانهای تولید کننده سیب و پرتقال هماهنگیهای لازم صورت گرفته و همه عزیزان در این خصوص آمادگی کردند وبا قیمت مناسب میوههای پرمصرف شب عید را با نرخ مصوب در این ۲۵۳ محل مشخص شده به دست مصرفکننده میرسانیم.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در پایان با تاکید بر فراوانی و موجودی کافی میوه در میادین میوه و تره بار برای ایام پایانی سال اعلام کرد: با این اقدام در خصوص توزیع میوه با قیمت مناسب به مصرفکننده عرضه میشود و این نوید را به مردم عزیز میدهیم که نگرانی در خصوص تأمین میوه شب عید در میادین میوه و تره بار تهران نداشته باشند.
گفتنی است طرح فروش ویژه میوه و ترهبار در ایام پایانی سال در میادین میوه و ترهبار در حال اجراست و اطلاعات لازم درخصوص محل مراکز عرضه مستقیم کالا در سایت رسمی سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران به آدرس mayadin.tehran.ir بارگذاری شده است؛ مردم برای کاهش آلودگی، جلوگیری از ترافیک و مدیریت زمان میتوانند با مراجعه به این سایت، نزدیکترین نقطه به محل سکونت خود را انتخاب و برای انجام خرید خود اقدام کنند.
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