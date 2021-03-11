انقلاب اسلامی بعثت دوم بود که با وجود همه توطئه ها به ثمر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی عصر پنج شنبه در نشست بین‌المللی تکریم شخصیت علمی و فرهنگی معلم شهید «محمدرضا علیجانی» که با حضور خانواده معظم شهید علیجانی، کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، مشاور عالی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، و جمعی از فرهیختگان و شخصیت‌های فرهنگی در سالن جلسات فرهنگسرای کوثر شهر دماوند برگزار شد اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران معجزه بود و شهدا بنیان گذاران انقلاب هستند.

محمدی با اشاره به اینکه این انقلاب ثمره خون شهدا است گفت: امام با دوراندیشی که داشت تکیه اش بر توده‌های مردمی بود.

معاون سابق وزیر امور خارجه عنوان داشت: شهدا مظلوم هستند به خصوص شهدایی که در دوران انقلاب به شهادت رسیدند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: بعثت دوم، انقلاب اسلامی بود که با لطف خداوند متعال که علی رغم تمام توطئه‌ها و کارشناسی‌ها به ثمر رسید و در نهایت انقلاب را خداوند حفظ کرد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم کار زینبی انجام شود باید تا نفس داریم راه و مسیر شهدا را ادامه بدهیم و از همه مسئولینی که در این نظام مشغول خدمت هستند می‌خواهیم به این انقلاب و به این نظام وفادار باشند و آرمان‌های شهدا را ارج بنهند و راه و آنان را روشن نگه دارند.