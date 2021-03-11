اهدای کمک مومنانه توسط قرارگاه جهادی مصلای ورامین به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و همزمان با عید سعید مبعث کمک‌های مومنانه توسط قرارگاه جهادی مصلای ورامین به نیازمندان اهدا شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم که در مسجد صاحب الزمان (عج) ورامین برگزار شد، حجت الاسلام سید محسن محمودی، امام جمعه موقت ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در طول یکسال گذشته به همت قرارگاه و با کمک مؤمنین خدمات شایسته ای صورت گرفت که شایسته تحسین بود.

محمودی عنوان داشت: کمک‌های این قرارگاه و خدمات جهادی همچنان ادامه خواهد داشت و از همهمردم و عزیزان خیر می‌خواهیم که همچنان با کمک‌های خیرین به یاری محرومین بشتابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: متأسفانه شرایط اقتصادی و تأثیرات ویروس منحوس کرونا سبب شده بسیاری از خانواده‌ها در تنگنای معیشتی قرار بگیرند، امیدواریم با یاری یکدیگر این مرحله سخت را پشت سر بگذاریم و نتیجه سبب سربلندی مردم عزیزمان شود.