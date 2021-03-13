به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرخی شامگاه جمعه در جلسه بررسی ظرفیت‌های شوراهای اسلامی در مسیر توسعه با بیان اینکه توسعه پایدار به معنای ذخیره سازی امکانات برای نسل‌های آینده است، بیان کرد: شوراها به عنوان حکومت محلی عملکرد خوبی نداشتند.

وی تأکید کرد: با توجه به عملکردها بازنگری در این انتخابات ضروری بود و در این دوره از انتخابات باید تلاش کنیم تا افراد را مدیریت شده به عرصه شوراها هدایت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اینکه در ساختار هیئت نظارت انتخابات شوراها تغییراتی انجام شده است، تصریح کرد: با توجه به موقعیت شهرها، نیازمند افراد متخصص هستیم تا به شورا ورود کرده و چالش‌ها را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون همه افراد می‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند، اضافه کرد: پشت هر حمایت مالی یک توافق نانوشته وجود دارد که خطرناک است و باید جلوی این اتفاق گرفته شود تا آسیب‌ها کاهش یابد.

فرخی با تاکید بر اینکه در قانون جدید مجلس تجربه مدیریتی افراد در نظر گرفته می‌شود، افزود: مدرک تحصیلی، بررسی دیدگاه افراد و برگزاری آزمون در حوزه شهرداری‌ها در قانون جدید انتخابات شوراها لحاظ شده تا افراد متخصص به شورا راه یابند.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه افراد باید متناسب با جایگاه معرفی شوند، اظهار کرد: در رویکرد جدید مجلس، ورودی‌ها کنترل می‌شود تا افراد درست به عرصه انتخابات راه یابند.

فرخی با ابراز امیدواری از تصویب قانون جدید انتخابات در سال ۱۴۰۰، گفت: دستگیری تعداد زیادی از اعضای شوراها برازنده کشور نیست و قانون جدید این آسیب‌ها را کاهش می‌دهد.