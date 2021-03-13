سزار فرانسه برندگانش را شناخت/ فیلم آلبر دوپنتل ۷ جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «بای بای کله‌پوک‌ها» ساخته آلبر دوپنتل با بردن ۷ جایزه از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در چهل و ششمین دوره اهدای جوایز سزار فرانسه، برنده بزرگ شب اهدای جوایز شد.

در مراسمی که شب پیش با فاصله اجتماعی و در عین حال به صورت حضوری در سالن المپیای پاریس برگزار شد، برندگان جوایز سزار شناخته شدند.

در این مراسم که تنها اهدا کنندگان جوایز و نامزدها حضور داشتند، «بای بای کله‌پوک‌ها» به عنوان بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد مکمل برای نیکلای مار، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری و طراحی صحنه انتخاب شد. جایزه فیلم منتخب دانش‌آموزان هم به همین فیلم رسید.

این کمدی سیاه که ۱۲ نامزدی کسب کرده بود، با بازی ویرجین افیرا در نقش زنی ۴۳ ساله که می‌فهمد خیلی بیمار است، تلاش وی برای پیوستن به فرزندش را تصویر می‌کند.

«رابطه عاشقانه» ساخته امانوئل موریت که در ۱۳ بخش نامزد شده بود جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را برای امیلی دکن دریافت کرد.

جایزه بهترین بازیگر مرد به سامی بواجیلا برای بازی در درام تونسی «یک پسر» ساخته مهدی بارسائوی رسید. این فیلم درباره یک زوج است که شلیک به پسرشان زندگی‌شان را بهم می‌ریزد.

لوری کالامی جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم «خر من، عشق من و من» ساخته کارولین ویگنال برد. وی در این فیلم در نقش یک معلم مدرسه بازی کرده که سفری جاده‌ای را در کوهستان‌های فرانسه در پیش می‌گیرد.

این اولین دوره اهدای جوایز سزار با مدیریت ورونیک کایالا رییس پیشین کانال فرهنگی آرته فرانسه و معاونت اریک تولدانو بود. این دو در ماه سپتامبر وارد هیات رییسه سزار شدند تا اصلاحاتی در این آکادمی ایجاد کنند.

فاتیا یوسف ۱۴ ساله جایزه بهترین بازیگر زن نوظهور و ژان پاسکال زادی جایزه بهترین بازیگر مرد نوظهور را دریافت کردند. تنها انگشت شمار بازیگر سیاهپوست در طی دوران اهدای جوایز سزار موفق به کسب جایزه شده‌بودند.

اولین فیلم فیلیپو منگتی با عنوان «دو نفر ما» که نماینده فرانسه در اسکار است به عنوان بهترین فیلم اول یک کارگردان انتخاب شد.

«دختری با دستبند» ساخته استفانی دموستیه جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را برد. این فیلم بازسازی یک درام دادگاهی آرژانتینی با عنوان «متهم» است که با تمرکز بر محاکمه دختر جوانی برای قتل بهترین دوستش شکل گرفته است.

در این مراسم «دور دیگر» توماس وینتربرگ به عنوان بهترین فیلم بین‌المللی انتخاب شد. این فیلم با بازی مدس میکلسن از فیلم‌های منتخب رسمی کن ۲۰۲۰ بود.

«ژوزف» نیز عنوان بهترین انیمیشن را از آن خود کرد و جایزه بهترین مستند به «نوجوانان» ساخته سباستین لیف‌شیتس اهدا شد.

در این مراسم همچنین ادای احترامی به چهره‌های شاخص سینما که سال ۲۰۲۰ درگذشتند صورت گرفت و یاد ژان کلود کریر رمان‌نویس و فیلمنامه‌نویس و ژان لوپ دابادی و ژان‌پی‌یر باکری بازیگران فیلم گرامی داشته شد.

مارینا فویز بازیگر مجری مراسم بود که مراسم را با سخنانی انتقادی به دولت برای بسته نگه داشتن سینماها آغاز کرد و این کار را غیرضروری خواند.

امسال بسیاری از فیلم‌ها واجد شرایط شرکت در جوایز سزار نبودند زیرا سینماها تعطیل بودند و امکان اکران آنها فراهم نشد.