اعطای فرصت مطالعاتی وزارت بهداشت به اعضای هیئت علمی علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با هدف استفاده از ظرفیت های تولید علوم انسانی توسط دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه علوم انسانی، جلسه مشترک معاون آموزشی وزیر بهداشت با مسئولین دانشگاه مذکور برگزار شد.

دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت از این جلسه با توجه به ضرورت و نیاز وزارت بهداشت در بخش نگاه کلی به همگرایی در حوزه هایی مثل فرهنگ و علوم انسانی، علوم اقتصادی و به عنوان جلسه ای ارزشمند یاد کرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در وزارت علوم و دانشگاه‌هایی مثل علامه طباطبایی استفاده بهینه کرد.

وی گفت: با نگاه به راهبردهای کلان وزارت بهداشت و به ویژه معاونت آموزشی در بخش‌های همگرایی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مأموریت گرایی و نگاه حکمت بنیان و خرد ورزانه که باید در دانشگاه‌ها حاکم باشد و نیاز وزارت بهداشت به سلامت معنوی این بخش ها لازم است که در سطح ستادی، سیاستگذاری و سطح دانشگاهی؛ همکاری صورت گیرد.

حق دوست گفت: این همکاری باید بین هیئت علمی به ویژه در رشته هایی که در وزارت بهداشت وجود دارد اما متاثر از مباحث علوم انسانی است، شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: به طور مثال مباحثی در اقتصاد سلامت، رفاه اجتماعی و حوزه های مربوط به روانشناسی وجود دارد که در دبیرخانه های علوم پایه، داروسازی، دندانپزشکی و بخش‌های بالینی مطرح شده و نیاز به همکاری با سایر بخش های خارج از وزارت بهداشت وجود دارد.

در ادامه این نشست رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و مدیران این دانشگاه با استقبال از این موضوع به تشریح فعالیت حوزه‌های مختلف این دانشگاه پرداختند و نظرات و دیدگاه های خود را در مورد رشته‌هایی مثل جامعه شناسی پزشکی، فلسفه نظری مربوط به حوزه پزشکی و تربیت دانشجویان و نیازی که دانشجویان این بخش دارند اعلام کردند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در این جلسه از حمایت وزارت بهداشت از فرصت های مطالعاتی کوتاه‌مدت در صورتی که اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی در بخش پزشکی و دانشگاهی به شکل متقابل، استفاده کنند خبر داد.

وی افزود: پروژه هایی که در حوزه علوم انسانی و در همکاری با اساتید هیئت علمی حوزه پزشکی مورد حمایت مرکز نصر قرار بگیرد و همچنین استفاده از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای تاسیس برخی از دوره های پودمانی و آموزشی از جمله موارد همکاری است.

حق دوست اضافه کرد: بحث تدوین سیاست و استراتژی معاونت آموزشی با دانشگاه علامه طباطبایی در بحث دانشگاه حکمت بنیان و مسائل مربوط به ارتقا سلامت معنوی از مواردی است که با توجه به سند آمایش وزارت بهداشت و ماموریتی که برای هر کدام از دانشگاه های علوم پزشکی تعریف شده است در صورتی که دانشگاه علامه طباطبایی مشخص کند با کدام یک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در حوزه علوم انسانی ماموریت دارند همکاری خواهد کرد و مورد حمایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.