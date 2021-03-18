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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

برگزاری اختتامیه ۲ مسابقه «جهان بی تو» و «صبح یک جمعه دلگیر» 

برگزاری اختتامیه ۲ مسابقه «جهان بی تو» و «صبح یک جمعه دلگیر» 

اختتامیه ۲ مسابقه «جهان بی تو» و «صبح یک جمعه دلگیر» با معرفی برندگان در فرهنگ‌سرای ارسباران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ مسابقه کشوری «جهان بی تو» و «صبح یک جمعه دلگیر» که همزمان با نخستین سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی از سوی این فرهنگ‌سرا فراخوان داده شده بود، ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹ در مراسمی با حضور برگزیدگان و مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران ضمن تقدیر از رتبه‌های برتر، به کار خود پایان داد.

۴۷۱ اثر از ۱۳ دی‌ تا ۱۰ بهمن‌ برای مسابقه جهان بی تو و ۶۷۶ اثر(در مجموع ۱۱۴۷ اثر) از علاقه‌مندان دریافت و پس از ۲ مرحله داوری، در مراسم اختتامیه این مسابقات که همزمان با سوم شعبان سالروز ولادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، از برندگان بخش‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5172584
مصطفی وثوق کیا

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