کارخانه تولید مواد مؤثره دارویی کشور در دامغان افتتاح شد

حمیدرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور مسئولان در سالروز میلاد منجی عالم بشریت کارخانه تولید مواد مؤثره دارویی کشور در دامغان به بهره‌برداری رسید، ابراز داشت: برای راه‌اندازی فاز نخست این کارخانه ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ضمن بیان اینکه این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع احداث‌شده است، افزود: با بهره‌برداری از این کارخانه دارویی برای ۳۵۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان با اشاره به اینکه تولید این کارخانه دارویی سالانه ۲۴۰ تن مواد دارویی است، ابراز داشت: داروی قلب و عروق، مسکن، دیابت، فشارخون و… از جمله تولیدات این کارخانه است.

وی اضافه کرد: ۲۲ کارخانه داروسازی در کشور وجود دارد که ۲ کارخانه در شهرستان دامغان واقع است.