۳۲۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/ فوت ۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، سید محمد جمالیان در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجهه با کرونا اظهار کرد: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی ۳۲۸ مورد جدید ابتلاء به کرونا ویروس در استان مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از ۳۲۸ مورد جدید در استان ۶۲ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که تحت مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اراک گفت: ۲۶۶ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان در مورد آخرین آمار ابتلاء به کرونا در استان گفت: ️ تعداد موارد ابتلاء به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۴۰ هزار و ۴۰۴ نفر رسیده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در این مدت سه مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس یک هزار و ۵۱۴ نفر می‌رسد.