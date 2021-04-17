آمار جالب تعداد پاس مدافع سابق پرسپولیس در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با موفقیت تیمهای ایرانی سپری شد و استقلال و پرسپولیس توانستند حریفان خود را شکست داده و در صدر جدول گروه قرار گیرند.
در پایان شب نخست این رقابتها، «پتروس» هافبک ۳۱ ساله و برزیلی تیم النصر با ۱۰۰ پاس، بهترین پاسور این مسابقات شد و این در حالی بود که دقت پاسهای این بازیکن ۹۷ درصد بود تا وی دومین بازیکن دقیق هفته اول هم لقب گیرد.
عبدالله عطیف هافبک ۲۸ ساله تیم الاهلی نیز با ۹۷ پاس بعد از پتروس، دومین بازیکن به لحاظ تعداد پاس بود؛ اما وی با ۹۸ درصد دقت، دقیقترین بازیکن شب نخست مسابقات شناخته شد.
شجاع خلیل زاده مدافع سابق تیم پرسپولیس که برای الریان بازی میکند، با ۹۳ پاس، سومین بازیکنی شد که بیشترین تعداد پاس را به هم تیمیهایش داده است. وی با ۹۱ درصد دقت در پاس، بعد از عبدالله عطیف، پتروس و کریم بوضیاف هافکب تیم الدحیل، چهارمین بازیکن دقیق در شب اول رقابتها لقب گرفت.
تیم فوتبال الریان که از شجاع خلیل زاده در ترکیب خودش استفاده میکند، در گروه پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با پرسپولیس، گوا و الوحده امارات همگروه است و در نخستین دیدار خود در این گروه مقابل گوا، میزبان رقابتهای این گروه در هند به تساوی بدون گل رسید.
نظر شما