ثبت ۷ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته ۸۱ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۰۲ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند؛ هم‌اکنون ۷۹۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان هفت نفر است که سه نفر آن مربوط به شهرستان کرمانشاه و چهار نفر دیگر نیز مربوط به شهرستان‌های صحنه، اسلام آبادغرب، قصرشیرین و سنقر و کلیایی هر کدام یک مورد بوده است.

مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، با احتساب فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۷۹ نفر است.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۲ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۷۲ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.