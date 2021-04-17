آمار مبتلایان جدید به کرونا در آذربایجان غربی از مرز ۱۲۰۰نفر گذشت

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود اعمال محدودیت‌ها متأسفانه آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در استان همچنان رو به افزایش است، افزود: در شبانه روز گذشته یک هزار و ۲۵۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده اند و از این تعداد ۲۷۴ نفر در بیمارستانها بستری هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون از یک هزار و۲۷۱ بیمار بستری در استان، ۲۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، ادامه داد: همچنین ۵۸ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی متصل هستند که خوی با ۸۴، ارومیه با ۸۲ و میاندوآب با ۱۸ بیمار جدید بیشترین تعداد بستری را در استان داشتند.

آقازاده با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ها ۷۴ درصد از مبتلایان در گروه سنی ۱۵ تا ۵۴ سال قرار دارند، عنوان کرد: با فوت ۱۲ بیمار مبتلای دیگر، مجموع قربانیان کرونا در آذربایجان غربی به سه هزار و ۹۳۹ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با بیان اینکه فوتی‌های جدید در شهرستان‌های ارومیه، خوی، میاندوآب و نقده گزارش شده است، گفت: در حال حاضر چهارده شهرستان در لیست قرمز کرونایی و ۳ شهرستان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

آقازاده تاکید کرد: برای جلوگیری از ادامه این روند یک مسئولیت پذیری همگانی و عزم ملی نیازمند است که در مرحله اول باید نسبت به خود و خانواده و اطرافیانمان احساس مسئولیت کرده و حرکت این ویروس در جامعه را کند کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی تصمیم گرفته شد که ۲۰ درصد از تخت‌های بیمارستان‌های خصوصی نیز به کرونا اختصاص یابد و اگر نیاز باشد تمامی بیمارستان‌های استان به کرونا اختصاص می‌یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی یادآور شد: استان در وضعیت قرمز است اما پروتکل‌هایی که برای وضعیت قرمز باید اجرایی شود متأسفانه اجرا نمی‌شود. مشاغل ۲ و ۳ و ۴ باید بسته شوند.

وی درباره واکسیناسیون ابراز کرد: واکسن مطالبه عمومی است اما تا زمانی که واکسیناسیون انجام شود باید خود مراقبتی کنیم و اصول اولیه بهداشتی را رعایت کنیم.