قیمت نفت خام با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت نفت خام در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در برخی کشورها افت کرد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچمارک جهانی قیمت نفت، ۰.۲۴ درصد افت کرد و به ۶۶.۷۷ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۰.۵۲ درصد افت کرد و به ۶۳.۱۳ دلار رسید.
اما نشانههایی از ریکاوری اقتصادی چین و آمریکا و بازگشت تقاضای نفت خام باعث شد این هفته شاخصهای نفت به رشد هفتگی دست یابند.
همچنین این هفته هم آژانس بینالمللی انرژی و هم سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، چشمانداز تقاضای نفت خام را ارتقا دادند.
از سوی دیگر چهارشنبه شب اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که میزان ذخایر انبارهای نفت این کشور ۵.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است.
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